KAART | Eén coronadode in Oost-Nederland, vijf gemeenten zonder positieve tests

In totaal staat de teller in Oost-Nederland vandaag op 490 nieuwe positieve tests, ruim veertig minder dan gisteren. We zien een daling in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland: van 267 gisteren naar 202 vandaag. In IJsselland zien we een minieme stijging van 142 naar 143 en in Flevoland komen er vandaag 145 coronagevallen aan het licht, 20 meer dan woensdag.

Zeewolde valt op

Als we kijken naar de coronakaart springt er één gemeente in negatieve zin tussenuit en dat is Zeewolde. Hier worden 70,6 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld, veruit het meeste van alle gemeenten in deze regio. Na Zeewolde volgen Raalte (47,7) en Deventer (45,7), maar zij kleuren nog donkeroranje. De donkerrode kleur op onderstaande coronakaart wordt pas gegeven bij meer dan 56 coronagevallen per 100.000 inwoners.

Teller op nul

In heel Nederland werden gisteren maar vijf gemeenten gemeld met nul nieuwe besmettingen die dag. Een daarvan was Urk. Vandaag zien we meer grijs op de coronakaart van Oost-Nederland en in onze regio vijf gemeenten waar de teller op nul staat. Dit geldt opnieuw voor Urk, gevolgd door Elburg, Staphorst, Hattem en Heerde.

Landelijk beeld

Landelijk meldt het RIVM vandaag 6301 positieve coronatesten. Dat zijn er ruim 600 minder dan gisteren. Het is het laagste aantal van de afgelopen twee weken en beduidend minder dan vorige week donderdag, toen 11.000 besmettingen werden gemeld. Het RIVM zei dinsdag al het begin van een stabilisatie te zien en dat het aantal gevallen in de loop van deze week zou kunnen gaan dalen.

Amsterdam blijft de gemeente met de meeste nieuwe coronagevallen: 463 mensen testten hier positief. Net als het landelijke cijfer was dat het laagste aantal in twee weken tijd. In Rotterdam werd het virus bij 310 mensen opgemerkt, in Den Haag kregen 160 mensen een positief testresultaat. Breda volgt met 137 gevallen, Utrecht telde er 136. In 19 gemeenten testte helemaal niemand positief, waaronder dus vijf in deze regio.

Europese kaart

Bijna twee weken geleden nam het kabinet maatregelen om de explosieve stijging van het aantal coronagevallen te stoppen. Vandaag werd duidelijk dat een groot deel van Nederland donkerrood kleurt op de Europese coronakaart van gezondheidsdienst ECDC. Dit gaat onder meer om de provincies Overijssel en Gelderland, terwijl Flevoland één niveau lager blijft en nog steeds rood kleurt.

Sterfgeval in Oost-Nederland

Volgens de laatste cijfers zijn drie mensen overleden doordat ze besmet raakten met corona. Een van die sterfgevallen wordt gemeld in Oost-Nederland. Het gaat om een inwoner van Ommen. De andere twee sterfgevallen zijn gemeld in Heerhugowaard en Goeree-Overflakkee. Sterfgevallen worden vaak pas iets later doorgegeven door de GGD’s, dus het gaat niet per se om mensen die in de afgelopen 24 uur zijn overleden.

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is donderdag weer toegenomen. Er liggen daar nu 436 patiënten met Covid-19. Dat zijn er acht meer dan woensdag en is het hoogste aantal in een maand tijd, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de ic’s liggen nu in totaal 107 coronapatiënten, één meer dan de voorgaande dag.

