CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal besmettingen in Oost-Nederland ligt maandag zoals wel vaker lager dan in het weekend, maar dat maakt het niet minder zorgelijk. Ten opzichte van zeven dagen eerder werden er fors meer positieve gevallen van het coronavirus geregistreerd. Zwartewaterland heeft sinds enkele dagen het stokje van Staphorst als coronabrandhaard van de regio overgenomen.

In Zwartewaterland werden afgelopen 24 uur 46 nieuwe besmettingen geconstateerd, waardoor het zich met recht coronabrandhaard van de regio mag noemen. Het is in Oost-Nederland de gemeente met relatief de meeste besmettingen. Het gaat om 201,6 positieve tests per 100.000 inwoners. Landelijk kent alleen Gennep relatief meer positieve testresultaten (217,2 positieve tests per 100.000 inwoners).

In totaal werden afgelopen etmaal 663 mensen positief getest op het coronavirus, ruim honderd minder dan een etmaal eerder. Daarbij moet aangetekend worden dat het aantal op maandag meestal lager ligt dan in het weekend.

Zorgwekkender is de stijging van het aantal coronagevallen ten opzichte van vorige week maandag. Toen werden in de veiligheidsregio's Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland en Flevoland in totaal 507 positieve tests geregistreerd, deze maandag waren dat er 663.

Afname

De grootste afname van het aantal positieve gevallen werd maandag in Noord- en Oost Gelderland geregistreerd. Met 272 positieve gevallen lag dit aantal beduidend lager dan een dag eerder (369). In IJsselland werd juist een lichte stijging waargenomen, van 244 op zondag naar 276 naar maandag.

In Flevoland daalde het aantal positieve besmettingen verder van 152 op zondag naar 115 een dag later. ‘Ondanks’ Zeewolde, waar zondag slechts één positieve test werd geregistreerd, maar in het afgelopen etmaal werden in die gemeente juist 35 mensen positief getest op het coronavirus.

Staphorst

In voormalig coronabrandhaard Staphorst is het aantal besmettingen al enkele dagen redelijk stabiel. De gemeente kleurt net als vijf andere gemeenten (Zwartewaterland, Kampen, Ermelo, Heerden en Rijssen-Holten) nog steeds rood op de coronakaart, maar in absolute zin werden er maandag ‘slechts’ 25 coronagevallen geregistreerd. Een week geleden werden er nog 55 besmettingen geteld.

Het aantal coronapatiënten dat in de drie veiligheidsregio’s werd opgenomen in ziekenhuizen nam afgelopen etmaal logischerwijs toe. Zondag werden er immers geen coronapatiënten geregistreerd, maar maandag werden zeven mensen met het virus in het ziekenhuis behandeld.

Landelijk

In de afgelopen 24 uur werden door het RIVM landelijk 5331 meldingen van positieve tests geregistreerd. Dat zijn er ruim duizend minder dan zondag. Precies een week geleden, op maandag 18 oktober, meldde het RIVM minder dan 3400 positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 36.902 positieve tests, dat zijn er 5275 gemiddeld per dag. Dat is bijna 50 procent meer dan in de zeven dagen ervoor. De stijgende lijn van het gemiddelde zet door.

Het aantal sterfgevallen steeg met zes. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms even duren voor het RIVM bericht krijgt dat een coronapatiënt is gestorven.