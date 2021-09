KAART | Eén gemeente in Oost-Nederland noteert voor 12de dag op rij 0 positieve tests, piekje in Lelystad

CHECK JOUW GEMEENTEOost-Nederland noteert vandaag een vergelijkbaar aantal positieve testuitslagen als gisteren. De verdeling is wel anders: Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland gaan wat omlaag, de gemeenten rondom de IJssel omhoog. Landelijk is er sprake van een kleine gemiddelde stijging, al valt daar ook anders naar te kijken.

Maandag waren er in de drie veiligheidsregio’s van de Stentor gezamenlijk nog 107 tests te melden, gisteren waren dat er 152 en op dat niveau blijven we vandaag. Met een daling van 4 besmettingen komt Oost-Nederland uit op 148 in totaal.

IJsselland

Dat de daling maar zo klein is, is vooral te wijten aan IJsselland: van 30 positieve tests gisteren schiet die veiligheidsregio nu omhoog naar 52, nadat gisteren het aantal al voorzichtig steeg. Bovendien is het aantal gemiddelde positieve tests een flink stuk hoger dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (36).

Vandaag scoort IJsselland met 9,7 positieve tests per 100.000 inwoners ook boven de signaalwaarde van 7, over de afgelopen zeven dagen zitten ze er nog wel net onder (6,7). Het aantal vandaag (52) is ook het hoogste sinds 11 september: toen waren er 63 positieve tests te melden.

Waar qua gemeenten gisteren het grote Zwolle en Deventer nog opvielen, moet de stad van de Peperbus het vandaag alleen doen. Zwolle gaat van 7 naar 17 besmettingen, terwijl de stad van De Waag zakt van 9 naar 5. Steenwijkerland had gisteren nog geen besmettingen, maar door de 6 van vandaag moet de gemeente die eer nu laten aan Meppel, Kampen, Ommen en Olst-Wijhe.

Flevoland

Na twee dagen met een relatief flinke stijging van 8 positieve testuitslagen erbij dáált dat aantal in Flevoland vandaag: van 58 naar 44. Ook gemiddeld daalt het aantal positieve testuitslagen hier: het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen is namelijk 52. De signaalwaarde van 7 besmettingen per 100.000 inwoners blijft nog wel ver weg voor Flevoland: vandaag is dat 10,3, over de afgelopen zeven dagen 12,1.

Lelystad deelt niet mee in de dalende trend: na de 16 van gisteren is het aantal daar vandaag weer hoger. 20 positieve testuitslagen leveren een score op van 25,1 per 100.000 inwoners. Daarmee is de gemeente ook Almere voorbij, de gemeente die niet onder de Stentor valt maar de afgelopen dagen wel veel Flevolandse besmettingen voor haar rekening nam. Urk, de Noordoostpolder en Zeewolde melden geen nieuwe besmettingen.

Noord- en Oost-Gelderland

De 64 positieve testuitslagen waren dinsdag in Noord- en Oost-Gelderland nog een verdubbeling ten opzichte van maandag. Op woensdag daalt het aantal: 52 ligt bovendien ook onder het zevendaags gemiddelde van 55. Zo duikt deze veiligheidsregio ook weer net onder de kritieke signaalwaarde: 6,3 besmettingen per 100.000 inwoners vandaag, 6,7 per dagen over de afgelopen week.

Het geschommel in het aantal positieve testuitslagen in Oost-Nederland is op kleiner niveau goed terug te zien in Nunspeet. Dat was vorige week nog relatief hoog (12 op 15 september), toen weer vrij laag, gisteren met 10 weer hoog, en vandaag is er weer maar één.

Voor de vaste volgers van clean sheets: in die categorie noteren we vandaag Berkelland, Bronckhorst en Putten en - uiteraard, zou je bijna zeggen - Hattem. Tussen het geschommel op de Veluwe is Hattem een oase van rust: de laatste positieve testuitslag daar dateert van 10 september.

Landelijk: stijging op korte termijn, daling op lange

In heel Nederland werden vandaag 1935 positieve testuitslagen gemeld, tegenover 1694 van gisteren. Dat is op dagniveau voor de tweede dag op rij een stijging. Vaak is het wel zo dat op woensdag en donderdag een ‘inhaaleffect’ ontstaat, doordat mensen zich in het weekend minder laten testen.

Als we kijken naar het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, dan is er vandaag sprake van een stijging: van 1839 naar 1935 vandaag. Er valt een positieve draai aan te geven al we ook de zeven dagen daarvóór meenemen: toen waren er namelijk 17 procent méér positieve testuitslagen.

Ziekenhuisopnames

Gisteren sprak het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding de verwachting uit dat de ziekenhuisbezetting (verder) af zou nemen. Dat is vandaag al gebeurd, en flink ook: er liggen nu 532 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 578). 186 van hen liggen op een bed op de intensive care (gisteren: 200). Er werden 4 overlijdens gemeld bij het RIVM, 1 minder dan gisteren.

In de veiligheidsregio’s van de Stentor werden geen nieuwe overlijdens gemeld. Wel kwamen er in Noord- en Oost-Gelderland 2 nieuwe ziekenhuisopnames bij, in Flevoland 1 en in IJsselland ook 1.

