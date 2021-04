KAART | Eén-na-hoogste coronapiek dit jaar in Apeldoorn, positief nieuws voor IJsselland

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 670 positieve coronatests bijgekomen in deze regio tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 30 meer dan een dag eerder. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland kwamen - in verhouding tot het aantal inwoners - de meeste nieuwe besmettingen aan het licht. Apeldoorn kleurt, net als twee dagen eerder, rood op de coronakaart.

In Noord- en Oost-Gelderland werden afgelopen etmaal 377 coronagevallen geregistreerd: 46 per 100.000 inwoners. Dat aantal ligt zowel in absolute als in relatieve zin aanzienlijk hoger dan in IJsselland (158, 30 per 100.000 inwoners) en Flevoland (135, 32 per 100.000 inwoners).

De gemeente Apeldoorn springt eruit op de coronakaart van deze regio. De laatste 24 uur bleken 102 inwoners het virus onder de leden te hebben. Dat is de één-na-hoogste piek dit jaar in Apeldoorn. Alleen tussen donderdagochtend en vrijdagochtend telde de GGD meer positieve tests: 105.

Ook buurtgemeente Voorst is rood op de kaart vanwege 17 nieuwe besmettingen: 69 per 100.000 inwoners.

Naast Apeldoorn en Voorst zijn er het afgelopen etmaal relatief veel inwoners positief getest in Meppel, Zwartewaterland en Hattem. Net als gisteren spant de gemeente Olst-Wijhe in deze regio de kroon. Daar kwamen 17 coronagevallen bij: 93 per 100.000 inwoners. Afgelopen vier dagen zijn daar 63 mensen positief getest.

IJsselland kleurde op de kaart van gisteren helemaal oranje of rood, Raalte en Kampen uitgezonderd. Deze regio is vandaag wat opgeklaard vanwege 47 minder nieuwe positieve tests. Afgelopen etmaal zijn onder meer Dalfsen, Steenwijkerland, Staphorst en Hardenberg van oranje (meer 28 besmettingen per 100.000 inwoners) naar lichtoranje (meer dan 14 besmettingen per 100.000 inwoners) verschoten.

Grote steden

Zwolle doet 't het best over het afgelopen etmaal van de grote steden in de regio met 35 besmettingen: 27 per 100.000 inwoners. Deventer doet het met 30 coronagevallen - ook 30 per 100.000 inwoners - iets minder goed. In Lelystad werden meer positieve tests geteld dan voorgaande dagen. Tussen gisterochtend en vanochtend waren het er 36: omgerekend 46 per 100.000 inwoners.

Landelijk

In Amsterdam werden het afgelopen etmaal 322 mensen positief getest. Verder waren er 278 nieuwe gevallen in Rotterdam en 223 in Den Haag. Daarna volgen Utrecht met 123 en Den Bosch met 116 mensen die positief uit de test kwamen.

Tussen gisterochtend en vanochtend zijn 16 coronapatiënten overleden. Dat zijn er minder dan zaterdag, toen 31 patiënten stierven. Het aantal coronapatiënten dat op dit moment wordt behandeld op de intensive cares is 730. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Gisteren waren dat er iets meer: 734.

Het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ook gedaald, met 31 mensen. Momenteel behandelen ziekenhuizen 2317 mensen vanwege corona. Gisteren waren dat er 2348. Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1587 coronapatiënten. Ook minder dan gisteren, toen waren dat er 1614.

