KAART | Elburg kampt met coronastijging, Zwartewaterland noteert verzesvoudiging van besmettingen

CHECK JOUW GEMEENTEDe coronakaart toont vandaag een scala aan kleuren: waar een donkerrood Elburg vandaag kampt met een flinke stijging van nieuwe infecties, noteert Olst-Wijhe relatief de minste besmettingen. Ook in de rest van Oost-Nederland liggen de cijfers ver uiteen.

Delen per e-mail

Nergens in het gebied van De Stentor stijgen de besmettingen zo hard als in Zwartewaterland. Waar de gemeente gisteren 3 corona-infecties registreerde, zijn dat er vandaag 18: dat is 6 keer zoveel.

Ook Urk en Staphorst melden veel meer coronagevallen dan gisteren: respectievelijk gaat het om 4,5 en 3 keer zoveel besmettingen. In Steenwijkerland zijn vandaag 37 mensen positief getest op het virus en dat zijn er 27 meer dan gisteren.

Onrust op de Veluwe

Met 153,7 nieuwe infecties per 100.000 inwoners, heeft Elburg vandaag relatief de meeste besmettingen in de regio. In absolute aantallen komt dat neer op 36 coronagevallen, bijna drie keer meer dan gisteren (13). Putten kampt eveneens met hoge besmettingscijfers. De gemeente registreert 30 positieve testuitslagen: een verdubbeling ten opzichte van gisteren.

Ook in Zutphen grijpt het virus al enige tijd om zich heen. Sinds 17 december noteert de gemeente dagelijks meer dan 40 nieuwe besmettingen. Vandaag zijn het er 50, ofwel 103.9 per 100.000 inwoners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoge cijfers in Flevoland

Na de piek van gisteren, lijkt de rust wedergekeerd in Zeewolde: het aantal positieve testuitslagen zakt van 29 naar 14. Hetzelfde kan niet worden gezegd in Dronten en Lelystad, hoewel daar ook een kleine daling zichtbaar is.

Dronten meldt vandaag 39 nieuwe coronagevallen en dat is er 1 minder dan gisteren. Omgerekend komt dat neer op 92.8 besmettingen per 100.000 inwoners en dat betekent een vijfde plaats in de regionale coronatop. In Lelystad daalt het aantal positieve testuitslagen iets harder: het zijn er vandaag 66, gisteren stond de teller op 76.

Twee lichtgele vlakjes

Olst-Wijhe noteert een behoorlijke daling wat betreft coronagevallen ten opzichte van een week geleden. Toen stond de teller op 24 nieuwe infecties, inmiddels is dat 7. Omgerekend betekent dat 38,1 besmettingen per 100.000 inwoners en dat is het laagste aantal in de regio.

De gemeente wordt op de voet gevolgd door Ommen, met 38,3 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners. Ook daar zijn vandaag 7 nieuwe coronagevallen vastgesteld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Flevoland boven nationaal gemiddelde

In heel Nederland zijn er vandaag 13.400 mensen positief getest op COVID-19. Dat betekent dat er 76,6 besmettingen zijn per 100.000 inwoners.

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt 564 nieuwe corona-infecties (67,8 per 100.000 inwoners) en dat is een daling van ruim 30 procent in vergelijking met een week geleden.

Ook GGD-regio IJsselland meldt een flinke vermindering in het aantal coronabesmettingen ten opzichte van vorige week: vandaag zijn het er 350. Dat zijn wel 93 meer dan gisteren.

Flevoland kent de relatief hoogste besmettingscijfers van Oost-Nederland: per 100.000 inwoners zijn er 85,9 coronagevallen. Vandaag ontvingen 368 mensen een positieve testuitslag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Momenteel worden 1.657 ziekenhuisbedden bezet door een coronapatiënt. Daarnaast liggen er 564 mensen op de intensive care. Dit is zo’n 54 procent van alle bezette IC-bedden en zegt niet iets over de maximale IC-capaciteit. Als er veel coronapatiënten op de IC liggen, is namelijk er minder ruimte voor andere zieken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.