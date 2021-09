KAART | Elf gemeenten zonder positieve tests in Oost-Nederland, opsteker voor Flevoland

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn tussen gisterochtend en vanochtend 126 mensen positief getest in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland. Dat zijn er 5 minder dan een etmaal eerder. Elf gemeenten in de regio noteren géén nieuwe besmettingen en er kwam goed nieuws uit Flevoland.

In de polder werden namelijk slechts 28 nieuwe besmettingen geregistreerd. Sinds 7 juli lag dat aantal niet meer zo laag in één etmaal in Flevoland. Zeewolde is de enige gemeente in deze provincie die geen positieve tests registreerde. Op Urk (1) en in de Noordoostpolder (2) waren de nieuwe besmettingen op één hand te tellen. In Lelystad kwamen 11 positieve tests aan het licht: omgerekend 13.8 per 100.000 inwoners. Geen zorgwekkend aantal.

In IJsselland testten 37 inwoners positief. De meesten daarvan kwamen uit Zwolle: 16. In verhouding tot 100.000 inwoners zijn dat er 12.3 in de Overijsselse hoofdstad. In de gemeenten Olst-Wijhe, Zwartewaterland, Staphorst en Dalfsen testte niemand positief op het coronavirus.

In Noord- en Oost-Gelderland kwamen er 61 mensen met het coronavirus onder de leden. Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde (59) over de afgelopen zeven dagen in deze veiligheidsregio. Gemeenten met zorgelijke cijfers zijn er in deze regio niet. Hattem, Ermelo, Voorst, Lochem en Brummen behaalden de 0-score.

Landelijk beeld

Het gemiddelde aantal nieuwe coronagevallen in Nederland is vandaag heel licht gestegen, na zestien achtereenvolgende dagen waarop het gemiddelde daalde. Het RIVM kreeg 1411 meldingen van positieve tests. Dat zijn er minder dan de voorgaande dagen, maar dat is op maandagen gebruikelijk.

Vorige week maandag waren er 1354 nieuwe gevallen. Doordat het dagcijfer deze maandag iets hoger ligt, stijgt het gemiddelde, maar het verschil is minimaal. Eén dag waarop het gemiddelde niet daalt, betekent bovendien niet dat de daling van de afgelopen weken voorbij is.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 11.710 positieve tests, wat neerkomt op gemiddeld 1673 per dag. Dat is vergelijkbaar met het niveau begin juli, aan het begin van de vierde golf, de ‘discopiek’.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag weer iets toegenomen. Op de intensive cares daalde het aantal coronapatiënten echter wel, voor de zesde dag op rij.

Op de ic’s liggen nu 164 coronapatiënten, 5 minder dan zondag. Dat is het laagste aantal sinds 27 juli. In totaal liggen er nu 484 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen. Dat zijn er 11 meer dan zondag, zo valt op te maken uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

