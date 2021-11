KAART | Enorme piek aan besmettingen op Urk, ook in rest van Flevoland gaat het slecht

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal besmettingen in Oost-Nederland blijft flink toenemen. In de regio's IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland werden de afgelopen dag in totaal 1243 nieuwe besmettingen geconstateerd. Dat zijn er 48 meer dan een dag eerder. Vooral in Flevoland is een forse toename te zien, met Urk als absolute uitschieter.

Gisteren werden er in Flevoland nog 255 nieuwe besmettingen vastgesteld, vandaag is dat 346. Dat is 106 meer dan het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen. In IJsselland daalde het aantal besmettingen juist van 380 naar 324.

Flevoland

Urk is in deze regio met afstand de coronakoploper. In die gemeente werden 259,1 positieve tests per 100.000 inwoners afgenomen, wat neerkomt op 55 positieve gevallen, het hoogste aantal van deze maand. Ook de andere Flevolandse gemeenten Noordoostpolder, Lelystad, Dronten en Zeewolde kleuren rood, net als veel andere gemeenten in Oost-Nederland.

Ook in Oldebroek is het aantal besmettingen nog steeds erg hoog: 164 per 100.000. Alleen in Dalfsen en Zutphen valt het aantal nieuwe besmettingen relatief mee.

Bijna 11.000 nieuwe besmettingen

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft ook landelijk oplopen. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend registreerde het RIVM 10.949 positieve tests. Dat is het hoogste aantal sinds 17 juli. Ook op donderdag waren er meer dan 10.000 bevestigde besmettingen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 61.893 besmettingen aan het licht gekomen, gemiddeld 8842 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 21 juli. Het gemiddelde loopt al meer dan een maand onafgebroken op.

Het aantal sterfgevallen steeg met 20. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze afgelopen dag zijn gestorven. Soms wordt het overlijden van een coronapatiënt pas na een paar dagen doorgegeven en geregistreerd.

Ziekenhuisopnames

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw gestegen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1350 mensen met Covid-19. Dat is het hoogste aantal sinds 29 mei. Het aantal opgenomen patiënten is in de afgelopen dag met 23 gestegen.

Verpleegafdelingen namen in de afgelopen dag 168 nieuwe patiënten op. Doordat er ook mensen zijn die de kliniek hebben verlaten, steeg het totale aantal patiënten op die zalen met 10 naar 1064.

Intensive cares namen 28 nieuwe patiënten op. Netto steeg het aantal opgenomen patiënten met 13 naar 286. Op 10 juni hadden de intensivisten voor het laatst zo veel mensen onder hun hoede.

