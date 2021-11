KAART | Enorme piek op de Veluwe, rapportagestoring zorgt voor vertekende cijfers in Flevoland

CHECK JOUW GEMEENTELandelijk lijkt het aantal coronabesmettingen langzaamaan iets af te nemen, maar daar is in Oost-Nederland nog weinig van te merken. Met name in de Veluwse gemeenten stijgt de hoeveelheid positieve testuitslagen. Oldebroek noteert zelfs respectievelijk de meeste besmettingen van het hele land.

Met bijna 219 besmettingen per 100.000 inwoners heeft de gemeente Oldebroek verhoudingsgewijs de meeste coronagevallen van heel Nederland. Alleen de gemeenten Voerendaal (Zuid-Limburg, ± 201 per 100.000) en Barneveld (± 197 per 100.000) komen daarbij in de buurt. Overigens kampen vrijwel alle Veluwse gemeenten met een opleving van het coronavirus.

Oldebroek en Barneveld zijn koplopers

Opvallend is de grote hoeveelheid positieve testuitslagen op de Veluwe. Daar blijft Oldebroek, met 218,9 infecties per 100.000 inwoners, de koploper wat betreft nieuwe coronabesmettingen. De gemeente noteert zelfs een stijging van 30 procent ten opzichte van gisteren.

Een soortgelijke stijging (ongeveer 35 procent) is zichtbaar in Barneveld. Daar worden 118 nieuwe coronagevallen gemeld. Relatief gezien betekent dat 196,7 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners. Barneveld komt daarmee op plek 2 in zowel de landelijke als regionale besmettingslijst.

Snelle stijging op de Veluwe

Ook in Nunspeet, Heerde, Elburg en Hattem lopen de coronacijfers snel op. In Nunspeet groeit het aantal besmettingen voor de derde dag op rij. In vergelijking met vorige week zijn daar er ongeveer tweeënhalf keer zoveel besmettingen: 47. Omgerekend komt dat neer op 167,7 per 100.000 inwoners. Daarmee komt de gemeente op plek 4 in de regiolijst.

Heerde schiet van 14 naar 29 positieve coronatestuitslagen, een ruime verdubbeling ten opzichte van gisteren dus. In relatieve zin gaat het om 154,4 besmettingen per 100.000 inwoners.

Elburg schommelt, met zo’n 145 besmettingen per 100.000 inwoners, rond het weekgemiddelde. In Hattem zien ze een vergelijkbare trend: daar ligt het aantal besmettingen, net als gisteren, op 139 per 100.000 inwoners. En dus melden deze gemeenten wederom flink meer coronagevallen dan het gemiddelde van de veiligheidsregio (122,9 per 100.000 inwoners).

Vertekend beeld in Flevoland

In werkelijkheid zijn er landelijk waarschijnlijk meer besmettingen dan nu wordt gemeld. Dat komt door een storing bij één van de instellingen die de besmettingsaantallen rapporteert aan het RIVM. In de komende dagen wordt deze achterstand bijgewerkt.

Die storing in de meldsystemen is duidelijk te zien in de cijfers van Flevoland. Werden daar in de afgelopen dagen gemiddeld 420 positieve testuitslagen gemeld, vandaag zijn dat er 64. Daarom is het waarschijnlijk dat de spectaculaire daling van positieve testuitslagen niet klopt in gemeenten als Zeewolde (van 19 naar 2), Dronten (van 27 naar 2) of Urk (van 61 naar 6).

Oranje in een rood landschap

Ondanks een stijging in de hoeveelheid positieve testuitslagen, zijn Olst-Wijhe en Lochem een uitzondering op de coronakaart. Samen met Nijkerk, waar het aantal besmettingen juist ietsje daalt, vormen de gemeenten de enige oranje stippen in een verder roodgekleurde regio.

Onzekerheid over daling

Landelijk worden vandaag zo’n 12.000 besmettingen gemeld. Dat is een flinke daling ten opzichte van gisteren én het weekgemiddelde. Vergeleken met de cijfers vóór de rapportagestoring, gaat het om ruim een kwart minder positieve testuitslagen. Daarom is het aannemelijk dat de daadwerkelijke besmettingscijfers een stuk hoger liggen, meldt het RIVM.

Het percentage mensen dat een positieve coronatestuitslag ontving, is overigens wel gestegen. Dat is sinds 3 november het geval.

Meer ziekenhuisopnames

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 1.486 coronapatiënten. Dat zijn er 301 meer dan vorige week: een stijging van ruim 25 procent.

Momenteel liggen er 377 mensen met corona op de intensive care. Het gaat om 46,4 procent van alle bezette IC-bedden.