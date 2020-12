KAART | Explosieve stijging in Oost-Nederland: 13 gemeenten in deze regio kleuren rood

Het afgelopen etmaal werden 8793 mensen positief getest op corona: ruim 2200 (!) meer dan gisteren. Het is het hoogste aantal besmettingen sinds 31 oktober. Ook in deze regio is een explosieve stijging zichtbaar ten opzichte van een etmaal eerder. In het Stentor-gebied kleuren 13 gemeenten rood op de coronakaart.

In de coronacijfers van zowel de veiligheidsregio IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland als Flevoland is vandaag een duidelijke piek te zien. In Flevoland was de stijging ten opzichte van gisteren het grootst. Daar werden 298 positieve tests geteld. Gisteren waren dat er nog 160. Een stijging van 86 procent.



IJsselland telde 79 procent meer nieuwe besmettingen: van 170 naar 304. En ook in Noord- en Oost-Gelderland was het verschil groot: van 231 naar 407. Een stijging van 76 procent.

Urk aan kop

Dat is logischerwijs ook terug te zien op de coronakaart. Gisteren kleurden drie gemeenten (Deventer, Rijssen-Holten, Nijkerk) in deze regio rood. Vandaag zijn het er 13. Urk, waar het de afgelopen week juist wat minder slecht ging, is de regionale koploper met 133 positieve tests per 100.000 inwoners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De gemeenten Raalte, Deventer en Rijssen-Holten vallen ook al langere tijd in negatieve zin op. Opvallend: ook Olst-Wijhe kleurt donkerrood. Die gemeente telde in november regelmatig nul of slechts één besmetting per dag. Afgelopen 24 uur waren het er 12: omgerekend is dat 65 per 100.000 inwoners.

Ook Apeldoorn kende een beroerde coronadag. Daar werden afgelopen etmaal 109 mensen positief getest: 66 per 100.000 inwoners. Alleen op 30 oktober werden er meer besmettingen geconstateerd.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Er zijn geen bijzondere omstandigheden om het plots hoge aantal besmettingen te verklaren. Wel is er relatief veel getest volgens het RIVM. ,,Daardoor is het percentage positieve test gelijk gebleven”, aldus een RIVM-woordvoerder. ,,Maar het blijft een zorgelijk aantal.”

Randstad

In Amsterdam kwamen afgelopen etmaal 415 besmettingen aan het licht. Dat is ongeveer evenveel als in het etmaal ervoor. In Rotterdam werden 278 inwoners positief getest (gisteren 216) en in Den Haag 273 (gisteren 138).

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 48.000 mensen positief getest, tegen 35.000 de week ervoor. Het officiële aantal besmettingen kan rond het weekeinde boven de 600.000 uitkomen.

Ziekenhuisopnamen

De ziekenhuizen hebben de afgelopen 24 uur 198 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat laat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding weten. Het zijn 4 nieuwe opnames meer dan gisteren. Het LCPS meldt dat er 26 nieuwe coronapatiënten op de intensive care zijn bijgekomen, die zijn vrijwel allemaal doorgestroomd van de verpleegafdelingen.

In totaal liggen 1648 coronapatiënten in het ziekenhuis, dat zijn er 36 minder dan de vorige dag, aldus het LCPS. Van het totaal liggen 469 patiënten nu op de intensive care, gisteren waren dat er 4 meer.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.