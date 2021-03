KAART | Explosieve toename van aantal positieve tests in IJsselland, Deventer zeldzaam lichtpuntje

In de veiligheidsregio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland zijn tussen gisterochtend en vanochtend 650 positieve coronatests geregistreerd, 160 meer dan gisteren. Die toename komt - op één besmetting na - volledig op het conto van IJsselland. Deventer vormt het zeldzame lichtpuntje in die regio.

Het afgelopen etmaal telde IJsselland liefst 273 coronagevallen, een aantal dat sinds 10 januari niet meer zo hoog lag. De voorgaande dagen lag het aantal positieve tests achtereenvolgend op 144, 160 en 114. Dat de coronagrafiek van IJsselland vandaag in een steile lijn omhoog schiet, dit 'm mogelijk gedeeltelijk in tests van eerdere dagen die later zijn doorgegeven, meldt het RIVM. Maar ook in dat geval blijft het aantal besmettingen zorgelijk.

Slechts één gemeente in IJsselland kleurt op de coronakaart van vandaag geel: Deventer, met 22 positieve tests per 100.000 inwoners. De rest van deze veiligheidsregio is donkeroranje (meer dan 27 besmettingen per 100.000 inwoners), uitgezonderd twee ‘rode gemeenten’ die meer dan 55 besmettingen per 100.000 inwoners tellen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Extreme piek in Zwartewaterland

Het gaat om Dalfsen (17 coronagevallen, 60 per 100.000 inwoners) en Zwartewaterland met liefst 55 besmettingen, 243 per 100.000 inwoners. Daarmee staat laatstgenoemde gemeente - in verhouding tot het aantal inwoners - met stip op één in de coronaranglijst van Nederland vandaag.



Waarschijnlijk is de piek in Zwartewaterland ook voor een deel te verklaren vanwege later verwerkte meldingen. Een dag eerder lag het aantal positieve tests immers op 15. Desalniettemin is ook 70 registreerde besmettingen in 48 uur een zorgwekkend hoog aantal voor een gemeente van deze grootte.

Noord- en Oost-Gelderland & Flevoland

In Noord en Oost-Gelderland kwamen 253 coronagevallen aan het licht, net zoveel als 24 uur eerder. In Flevoland werd één positieve test meer geregistreerd: van 123 naar 124. In de polderprovincie kleurt geen enkele gemeente rood of donkeroranje: een teken dat er relatief weinig nieuwe besmettingen zijn binnengekomen.

In Noord- en Oost-Gelderland valt Brummen in positieve zin op met slechts één positieve test. Hattem (49) en Voorst (45) doen het daar relatief slecht qua aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners,

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk

In heel Nederland werden tussen gisterochtend en vanochtend 6187 positieve tests geteld, 235 meer dan een dag eerder. Vergeleken met een week geleden gaat het om een toename van 861 gevallen. Ook vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is het aantal nieuwe besmettingen gestegen. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 5856 besmettingen per etmaal.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is nu precies 2000, 8 meer dan gisteren. Er liggen nu 564 mensen met corona op een intensive care, 4 minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen 1436 coronapatiënten, 12 meer dan gisteren.

Vandaag zijn 234 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 4 meer dan de vorige dag. Hiervan waren er 29 er zo slecht aan toe, dat ze naar de intensive care moesten. Er zijn nu 1041 ic-bedden bezet, zegt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), waarvan 477 door mensen die iets anders mankeren dan corona.

Het LCPS verwacht nog steeds een geleidelijke stijging van de ziekenhuisbezetting door coronapatiënten als gevolg van de Britse variant van het coronavirus.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.