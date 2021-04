KAART | Fikse coronapiek in IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland, reden tot zorgen op Urk

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 1100 positieve coronatests bijgekomen in deze regio tussen gisterochtend en vanochtend. Dat aantal ligt fors boven het gemiddelde in de maand april. Een etmaal eerder kwamen er 770 besmettingen bij. Een deel van de explosieve stijging zit ’m in de vertraagd verwerkte tests van eerdere dagen. Niettemin is ook dan het aantal nieuwe besmettingen in deze regio hoog.

In IJsselland kwamen afgelopen etmaal 278 coronagevallen bij. Het hoogste aantal sinds 10 januari in deze veiligheidsregio. Het RIVM meldt dat een deel van de meldingen positieve tests kunnen zijn van eerdere dagen die later zijn doorgegeven. Hoe groot dat aandeel is, is niet bekend.

Reden om de zorgen aan de kant te schuiven is dat gegeven niet. De voorgaande dagen waren de besmettingscijfers in IJsselland weliswaar aanzienlijk lager met achtereenvolgend 130, 194 en 194 coronagevallen: het gemiddelde van afgelopen vier dagen is 199. In de eerste week van april was dat nog 178.

Deventer, Zwolle & Ommen

In de gemeenten Zwartewaterland (79) en Staphorst (70) kwamen per 100.000 inwoners de meeste nieuwe positieve tests bij. In totaal kleuren vijf gemeenten in IJsselland rood op de coronakaart: dan zijn er meer dan 56 besmettingen aan het licht gekomen. De grote steden Zwolle (53) en Deventer (48) kleuren oranje. Ommen vormt met slechts 4 nieuwe coronagevallen - 22 per 100.000 inwoners - een zeldzaam lichtpuntje in de regio.

De situatie is ook bar en boos in Noord- en Oost-Gelderland. Daar kwamen 575 besmettingen bij vandaag, 164 meer dan een dag eerder. Een deel van die meldingen is vermoedelijk afkomstig van twee dagen eerder toen er ‘slechts’ 176 coronagevallen bijkwamen. Hoewel de later verwerkte tests het beeld vertroebelen, geldt ook voor Noord- en Oost-Gelderland dat het gemiddelde van de afgelopen vier dagen (372) een stuk hoger ligt dan in de eerste week van april (321).

Alle gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland kleuren oranje of rood op de kaart. Voorst (90) en Nunspeet (79) tellen per 100.000 inwoners de meeste nieuwe besmettingen. In Apeldoorn kwamen er in absolute zin 97 positieve tests bij: 59 per 100.000 inwoners.

Flevoland

In Flevoland werden 217 coronagevallen gemeld: het hoogste aantal sinds 3 januari. Ook daar spelen verlate meldingen waarschijnlijk een rol aangezien het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen dagen aanzienlijk lager was met achtereenvolgend 206, 160 en 135 positieve tests.

Op Urk kwamen relatief de meeste coronabesmettingen aan het licht in de Stentor-regio: 109 per 100.000 inwoners (23 in absolute zin). Het virus leeft er weer op nadat in de maanden februari en maart slechts 107 Urkers positief testten. In april ligt het aantal besmettingen nu al op 277.

Dronten valt in positieve zin op. Met Ommen is het de enige gemeente in de Stentor-regio die geel kleurt op de coronakaart van vandaag. In Dronten testten 11 mensen positief: 27 per 100.000 inwoners.

Zorgwekkende cijfers ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares is vandaag gestegen met 17, de grootste stijging sinds 8 april. In totaal liggen 839 mensen met corona op de ic’s, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er lagen voor het laatst op 22 januari zoveel coronapatiënten op de intensivecareafdelingen.

Er liggen al bijna een week meer dan 800 coronapatiënten op de ic’s. Daarnaast worden er momenteel 419 ic-bedden bezet door non-covidpatiënten, wat de totale bezetting op de ic’s op 1258 brengt. In totaal zijn nu 2682 patiënten met corona opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 68 meer dan gisteren en het hoogste aantal sinds begin januari. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten donderdag toe met 51 tot 1843.

Maximale capaciteit

,,Gemiddeld is het aantal opnames gestegen en ook de bezetting op de ic en kliniek neemt toe”, aldus het LCPS. ,,Met name de ic zit tegen de maximale capaciteit aan. Patiëntenspreiding is nu noodzakelijk om de zorgdruk zoveel mogelijk gelijk over het land te verdelen.” De afgelopen 24 uur zijn 24 mensen overgebracht naar ziekenhuizen in andere delen van het land, van wie vijf ic-patiënten.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldde eerder op de dag al dat de situatie in de ziekenhuizen steeds penibeler wordt. Meer dan een derde van de ziekenhuizen (37 procent) slaagt er door de toestroom van coronapatiënten niet meer in alle ‘kritiek planbare zorg’ volgens planning te leveren. Dat is zorg die binnen zes weken noodzakelijk is om gezondheidsschade bij de patiënt te voorkomen.