KAART | Flevoland blijft minder besmettingen houden dan rest van regio Oost-Nederland

Er is een flinke scheiding tussen Flevoland en de andere twee veiligheidsregio’s ontstaan. Gisteren waren er al minder besmettingen dan in de andere regio’s, die trend lijkt zich nu door te zetten. In Flevoland is het afgelopen etmaal een aantal van 534 nieuwe besmettingen gemeld. Gisteren waren dat er 423. Op Urk kregen 18 mensen een positieve uitslag, wat staat voor 84,8 inwoners per 100.000. Hierin is Urk de gemeente met relatief gezien de minste besmettingen van heel Oost-Nederland en ook de enige gemeente die onder de 100 besmettingen per 100.000 inwoners blijft. De hele veiligheidsregio Flevoland blijft net als gisteren onder de 200 besmettingen per 100.000 inwoners. Twee inwoners overleden aan de gevolgen van de besmetting met het coronavirus in Flevoland.

Noord- en Oost Gelderland

Zorgen zullen er zoals eerder gemeld zeker zijn in de gemeente Nijkerk, waar het aantal mensen dat besmet is geraakt in absolute cijfers steeg van 77 gisteren naar 412 vandaag. Ook de gemeenten Nunspeet (518 per 100.000 inwoners) en de gemeente Hattem (572 per 100.000 inwoners) zitten hoog qua besmettingen in veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, In de hele veiligheidregio Gelderland is het aantal nieuwe besmettingen wel flink gedaald van 4460 gisteren naar 2957 vandaag.

IJsselland

In IJsselland heeft de gemeente Rijssen-Holten het minste aantal besmettingen. 138,7 personen per 100.000 inwoners raakten hier besmet, in absolute cijfers zijn dat 53 inwoners. Meppel, Ommen en Raalte zitten boven de 500 besmettingen per 100.000 inwoners. Meppel heeft hier relatief gezien de meeste nieuwe besmettingen: 777, in absolute cijfers zijn 267 inwoners besmet geraakt. In de hele veiligheidsregio overleed een inwoner aan de gevolgen van de besmetting met corona.

Landelijk

Het RIVM heeft in het afgelopen etmaal 80.946 nieuwe coronagevallen geteld in Nederland. Dat zijn er meer dan vijftig procent dan een dag eerder, toen er op vrijdag volgens gecorrigeerde cijfers 40.133 nieuwe besmettingen vastgesteld. De systemen kunnen niet alle positieve testuitslagen doorgeven, omdat het er simpelweg te veel zijn. Dit probleem speelt sinds de besmettingscijfers omhoog zijn geschoten door de intrede van de omikronvariant. Het RIVM kampt nu met een achterstand van 124.000 positieve tests die nog niet geregistreerd zijn.

Ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen volgens cijfers van het RIVM momenteel 1344 patiënten die opgenomen zijn in een gewoon ziekenhuisbed vanwege het coronavirus. Dat zijn er 19 minder dan gisteren. Op de IC liggen 211 patiënten met het coronavirus. Dit aantal is afgenomen met achttien patiënten sinds gisteren. Op de gewone verpleegafdelingen waar mensen met corona worden verpleegd liggen 1133 patiënten in de nederlandse ziekenhuizen, dit zijn er 11 minder dan gisteren.

