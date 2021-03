KAART | Flevoland en IJsselland zien coronabesmettingen stijgen, situatie in Zwartewaterland nog slechter

Check jouw gemeenteHet aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is de afgelopen 24 uur gestegen. In twee van de drie veiligheidsregio's zien we meer positieve tests dan gisteren, alleen Noord- en Oost-Gelderland noteert een daling. De gemeente Zwartewaterland blijft het regionale zorgenkindje en kleurt vandaag opnieuw donkerrood op de coronakaart.

Het RIVM heeft in heel Nederland 5378 nieuwe positieve tests vastgesteld. Dat zijn er ruim 600 meer dan gisteren. Het aantal nieuwe besmettingen ligt ver boven het gemiddelde van 4526 per etmaal. Ook in Oost-Nederland gaan de cijfers dus omhoog. Waar er gisteren nog 411 nieuwe besmettingen waren, zijn dat er vandaag 425.

De grootste stijging is te zien in de veiligheidsregio Flevoland. Daar staat de teller vandaag op 119 nieuwe positieve tests, 43 meer dan gisteren. Ook IJsselland noteert een stijging: van 112 besmettingen gisteren naar 130 vandaag. Gisteren gingen de cijfers in Flevoland en IJsselland juist naar beneden. In Noord- en Oost-Gelderland is er vandaag wel een daling te zien. Het gaat hier om 176 nieuwe gevallen, tegen 223 gisteren.

Slechter

Net als gisteren kleurt er op de coronakaart één gemeente in deze regio donkerrood. Dat gaat opnieuw om Zwartewaterland. De situatie ziet er daar vandaag overigens nog slechter uit dan gisteren. Vandaag gaat het om 92,6 positieve tests per 100.000 inwoners, gisteren waren dat er 57,3. Andere negatieve uitschieters zijn Oldebroek (46,5 per 100.000), Epe (39,2), Olst-Wijhe (38,4) en Steenwijkerland (36,3).

Na een paar dagen met nul nieuwe coronabesmettingen is de situatie op Urk vandaag ook minder rooskleurig. Het aantal positieve tests per 100.000 inwoners ligt hier in de nieuwste cijfers op 9,5. Daarmee kleurt Urk niet langer grijs op de coronakaart, de beste kleur die je kunt hebben. In Zutphen, Ermelo en Berkelland is dit wel het geval. Met 9,5 positieve tests per 100.000 inwoners doet Urk het overigens wel veel beter dan de andere Flevolandse gemeenten.

Landelijk beeld

Als we naar het landelijke beeld kijken, zien we dat de meeste nieuwe coronabesmettingen vandaag in Amsterdam zijn gemeld. In de hoofdstad werd het virus bij 308 inwoners vastgesteld. Rotterdam telt 217 nieuwe gevallen en Den Haag 155. Daarna volgen Eindhoven (99) en Tilburg (82).

Sinds het begin van de coronapandemie, iets meer dan een jaar geleden, zijn meer dan 1,1 miljoen Nederlanders positief getest. Het aantal sterfgevallen kan in de loop van volgende week boven de 16.000 uitkomen. In het afgelopen etmaal werden er 42 sterfgevallen gemeld.

Ziekenhuizen

Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen bedraagt vandaag 1863, 48 minder dan gisteren. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Daarvan liggen er 542 op de intensive care, een stijging van 1 patiënt.

