KAART | Flevoland kleurt na storing weer donkerrood, Gelderland plots oranje

CHECK JOUW GEMEENTENog altijd ziet de coronakaart van Oost-Nederland erg rood. Wat opvalt is dat in Gelderland ineens een hoop gemeenten oranje kleuren. In Flevoland zijn relatief veel positieve tests gemeld, maar dat is deels compensatie na de storing van afgelopen weekend.

In de afgelopen 24 uur werden er in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 568 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Omgerekend zijn dit er 68,3 per 100.000 inwoners. In de veiligheidsregio IJsselland werden 594 nieuwe coronagevallen gemeld en in de provincie Flevoland iets meer, namelijk 600.

Hogere cijfers door storing

Gisteren werden er in Flevoland opmerkelijk weinig nieuwe positieve tests gemeld. Dit hing samen met een storing van afgelopen weekend bij een partij die de coronadata aanlevert bij de GGD. In Flevoland werden toen 64 nieuwe coronagevallen gemeld, terwijl er in de veiligheidsregio gemiddeld 420 per dag bijkomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De besmettingscijfers die door de storing niet goed doorgekomen zijn, lijken het afgelopen etmaal aan de besmettingscijfers te zijn toegevoegd. In Flevoland zijn volgens de cijfers van vandaag 600 mensen positief bevonden. Ook in het aantal positieve tests per 100.000 inwoners zijn de opvallend hoge cijfers goed terug te zien. In Lelystad werden volgens de dagcijfers 90 positieve tests afgenomen, gevolgd door de Noordoostpolder (86), Urk (80), Dronten (44) en Zeewolde (26).

Opvallend weinig nieuwe besmettingen in Gelderland

Vandaag springt een deel van Gelderland eruit omdat daar relatief veel oranje gemeentes zijn. Van deze gemeentes was dit gisteren alleen in Lochem al het geval. Daar zijn vandaag ook Ermelo, Epe, Apeldoorn, Voorst en Zutphen bijgekomen. Naast deze gemeentes in Gelderland is de enige andere oranje gemeente in deze regio het Overijsselse Olst-Wijhe.

Of de cijfers in Gelderse gemeentes inderdaad lager liggen dan gisteren, of dat het een nawee is van de eerder genoemde storing, is niet duidelijk. De GGD Noord- en Oost-Gelderland laat weten hier niet inhoudelijk op te kunnen reageren. ,,Wij geven nooit een toelichting op dagcijfers, wij kijken alleen naar weekcijfers. Dat heeft niet alleen met storingen te maken maar ook gewoon met een beeld dat we over een hele week willen geven.’'

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk

In Nederland werden het afgelopen etmaal 19.274 mensen positief getest op het coronavirus. Dit zijn er 7250 meer dan gisteren en 4747 dan het weekgemiddelde. De explosieve stijging is te verklaren door de eerder genoemde storing. De besmettingen die gisteren niet in het dagtotaal zijn opgenomen zijn er vandaag bijgekomen. Dit verklaart het relatief lage aantal nieuwe coronagevallen van gisteren en het relatief hoge aantal van vandaag.

Op dit moment liggen in de Nederlandse ziekenhuizen 1985 coronapatiënten. Van de bezette ziekenhuisbedden behoren er 1605 aan de reguliere zorg. Dit zijn er 119 meer dan gisteren. Op de intensive care liggen 380 mensen met het coronavirus. Een etmaal terug waren dit er 377.

Sinds gisteren zijn er 16 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19. Een dag geleden werden er 7 sterfgevallen gemeld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.