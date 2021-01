KAART | Flevoland ziet besmettingen stijgen, daling in IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland

Na de daling van gisteren is het aantal coronabesmettingen vandaag weer gestegen. Er werden 8630 nieuwe gevallen gemeld, een stijging van 431. In Oost-Nederland is die stijging overigens niet overal te zien. In de veiligheidsregio's IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland is juist een daling waar te nemen.

In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland staat de teller vandaag op 492 nieuwe positieve tests, dat zijn er 67 minder dan gisteren. Negatieve uitschieters hier zijn de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Putten waar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners boven de 100 ligt. In Ermelo gaat het om 129 besmettingen per 100.000 inwoners, in Harderwijk om 119 en in Putten om 103.

Net als in Noord- en Oost-Gelderland zien we ook in de veiligheidsregio IJsselland een daling van het aantal besmettingen vergeleken met gisteren. Op nieuwjaarsdag kwamen er 331 nieuwe positieve tests bij, vandaag zijn dat er 53 minder: in totaal dus 278.

Donkerrood

In de veiligheidsregio Flevoland is juist wel een stijging van het aantal nieuwe besmettingen te zien. Dat zijn er vandaag 294, 127 meer dan gisteren. Die stijging is ook te zien op de coronakaart. Waar gisteren in Flevoland alleen Urk de donkerrode kleur kreeg zijn daar vandaag Noordoostpolder en Zeewolde bijgekomen.

Er kleuren vandaag zestien gemeenten in deze regio donkerrood op de coronakaart. Negatieve uitschieter is de gemeente Staphorst met 163 positieve tests per 100.000 inwoners. Op nieuwjaarsdag waren dit 140 besmettingen per 100.000 inwoners en zat Staphorst dus eveneens flink in het rood. Alleen Harderwijk scoorde gisteren slechter.

Toch is er op de coronakaart ook iets positiefs waar te nemen. Gisteren kleurden alle gemeenten namelijk óf rood óf oranje, vandaag zijn er ook twee gemeenten met de gele kleur. Dit zijn Kampen en Olst-Wijhe. In Kampen zijn er ‘slechts’ 22 positieve tests per 100.000 inwoners, in Olst-Wijhe ligt dit aantal op 16.

Landelijk beeld

Landelijk gezien komende de meeste nieuwe besmettingen voor in de veiligheidsregio Utrecht: 650. Daarna volgen Noord-Holland-Noord en Rotterdam-Rijnmond met respectievelijk 587 en 519 besmettingen. Als we naar de losse gemeenten kijken, staat Amsterdam bovenaan. De hoofdstad kreeg er de afgelopen 24 uur 277 nieuwe coronagevallen bij. In Rotterdam waren dat er 205, in Den Haag 188 en in Almere 187.

Het aantal sterfgevallen in Nederland is toegenomen met 38, vrijdag waren dat er 98. Sinds het begin van de uitbraak zijn 813.787 mensen positief getest en overleden 11.566 mensen aan de gevolgen van het coronavirus.

