KAART | Flink minder besmettingen in hele regio, amper nog positieve tests in Staphorst

CHECK JOUW GEMEENTEDe dagelijkse coronabesmettingscijfers dalen langzaam maar zeker. In Oost-Nederland zijn er 1409 mensen positief op corona getest tussen gisterochtend en vanochtend. Dat is het laagste aantal besmettingen in drie weken tijd. In Staphorst zijn al enkele dagen amper positieve testuitslagen en werden er afgelopen dag slechts vier positieve testen geregistreerd.

De afgelopen weken kwamen er in Oost-Nederland elke dag meestal zo’n 2000 positieve testuitslagen van inwoners bij. De laatste week daalde het aantal besmettingen al langzaam en in alle veiligheidsregio’s in de regio zijn de besmettingen de afgelopen 24 uur flink gedaald. Steeds minder gemeenten kleuren donkerrood op de kaart met coronabesmettingen. Vorige week waren er een dag minder besmettingen door een storing, maar dat is nu volgens de GGD niet het geval.

Ruim onder gemiddelde

In IJsselland kwamen er in één dag tijd 455 positieve testen bij. Dat ligt ruim onder het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen van 545 positieve testen per dag. De afgelopen week is er duidelijk sprake van een dalende trend. Vorige week testen er elke dag nog gemiddeld meer dan 600 mensen positief op het coronavirus. Alleen Dalfsen, Kampen en Raalte doen het in IJsselland minder goed en kleuren nog donkerrood op de kaart met het aantal besmettingen.

In Zwartewaterland en met name Staphorst zijn de coronazorgen met het aantal besmettingen de afgelopen dagen echter een stuk minder groot. In heel oktober had Staphorst 1072 bevestigde besmettingen. Daarmee was het toen de grootste brandhaard van het land. Afgelopen 24 uur kwamen er in Staphorst slechts vier nieuwe coronagevallen bij.

In Noord- en Oost-Gelderland waren er in één dag 531 nieuwe positieve testen. Dit ligt ruim onder gemiddelde van 877 besmettingen in afgelopen zeven dagen. Ook in dit gebied is de afgelopen dagen sprake van een dalende lijn met het aantal besmettingen en kleurt op de dagelijkse coronakaart geen enkele gemeente donkerrood. Relatief gezien zijn de meeste besmettingen nog in de gemeenten Elburg, Apeldoorn, Voorst en Brummen, maar het blijft steeds bij zo’n 85 besmettingen per 100.000 inwoners.

Afname in Flevoland

In Flevoland nam het aantal positieve testen in één dag met 423 toe. Ook in deze provincie neemt het aantal besmettingen afgelopen week af in vergelijking met vorige weken. De afgelopen zeven dagen waren er gemiddeld 508 besmettingen per dag. Twee weken terug waren dit er nog ruim 530. Net als de afgelopen dagen zijn op Urk relatief weinige inwoners die positief testen en in Noordoostpolder zijn dit er bovengemiddeld veel.

Kanttekening bij de cijfers is dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vorige week vanwege krapte bij de testcapaciteit bij de GGD het testadvies iets heeft aangepast. Wie klachten heeft als hoesten of keelpijn hoeft niet meteen een testafspraak bij de GGD te maken, maar moet wel een zelftest doen. ls de zelftest positief, dan is nog een PCR-test nodig bij de GGD. Als de klachten stoppen en de zelftest negatief mag iemand weer naar buiten en is een test bij de GGD niet nodig. Mogelijk laten zich hierdoor minder mensen testen.

Landelijk beeld

Van maandag op dinsdag zijn er voor het hele land 18.017 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Afgelopen drie weken was het aantal nieuwe positieve tests vrijwel elke dag hoger dan 20.000. Het RIVM meldde vorige week woensdag 18.525 nieuwe positieve tests, maar dat kwam door een storing. Ditmaal is van een storing geen sprake, aldus het instituut.

Het RIVM denkt dat het relatief lage aantal positieve tests dinsdag echt het gevolg is van een dalende besmettingsgraad en bijvoorbeeld niet van een toename in het gebruik van coronazelftests. Het zou kunnen dat het begin van een kentering in de besmettingscijfers is ingezet, aldus het instituut.

Ruim 621.000 mensen kwamen tussen 30 november en 7 december naar de testlocaties van de GGD om zich te laten testen, zeven procent minder dan een week eerder. Het percentage positieve testen bleef met 21,3% nagenoeg gelijk aan de week ervoor.

Het is voor het eerst sinds september dat er minder positieve tests zijn. In alle leeftijdsgroepen nam het aantal meldingen licht af. Het aantal meldingen per 100.000 is nog steeds het hoogst bij kinderen tot en met 12 jaar.

Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen daalde ook, evenals het reproductiegetal. Dat wijst erop dat het coronavirus meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten.

Ziekenhuisopnames

In de afgelopen week zijn er 1.998 nieuwe patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen, zeven procent minder dan in de week ervoor, meldt het RIVM. Op de intensive care werden 343 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen, een afname van 9%.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag wel voor de derde dag op rij toegenomen, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu 2826 mensen met Covid-19. Dat zijn er 81 meer dan maandag en het hoogste aantal sinds een week.

Op de intensive cares liggen nu 624 coronapatiënten, 13 meer dan een dag eerder. Half mei lagen er voor het laatst zoveel Covidpatiënten op de ic’s. Op de verpleegafdelingen worden momenteel 2202 coronapatiënten behandeld, 68 meer dan maandag.

In de afgelopen week schommelde het aantal opgenomen patiënten rond de 2750. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), gaf maandag aan dat de instroom van Covidpatiënten in de ziekenhuizen over zijn hoogtepunt heen is. ,,Dat is positief, we zitten nu al een aantal dagen sterk onder wat we eerder hadden”, zei de ziekenhuisdirecteur. Hij gaf ook aan dat de bezetting op de ic’s de komende dagen nog wel kan stijgen.

