KAART | Flink minder besmettingen in Oost-Nederland, waarschijnlijk door RIVM-storing (maar Flevoland is de uitzondering)

coronacijfersAfgelopen etmaal zijn er een stuk minder coronabesmettingen gemeld in Oost-Nederland. Maar of de daling echt is ingezet, is nog onduidelijk. In Flevoland is desondanks wél een stijging van het aantal besmettingen te zien.

In de vorige 24 uur zijn 8669 mensen positief getest, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. Vanwege een storing bij RIVM is de kans groot dat de cijfers in werkelijkheid hoger liggen dan nu wordt gemeld. Of het totaal in werkelijkheid boven de 10.007 van gisteren uitkomt, is onduidelijk.

,,Het is eigenlijk het beste om de cijfers van vandaag en morgen op te tellen en die door twee te delen”, zegt een woordvoerder van het RIVM.

Stijging in Flevoland

In IJsselland is het aantal nieuwe besmettingen flink gedaald: 143, ten opzicht van 193 van gisteren. Ook in Noord- en Oost-Gelderland werden een hoop minder positieve testen (239) geconstateerd dan van donderdag op vrijdag: 281. In Flevoland is juist een lichte stijging te zien: van 178 naar 198. Bij de drie GGD's werden in totaal 580 besmettingen geteld.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De stijging in Flevoland komt voor een deel door het aantal besmettingen op Urk. De gemeente ging van 5 besmettingen op de 100.000 inwoners, naar 33. Ook in Noordoostpolder steeg het aantal positieve testen: van 21 naar 36 per 100.000 inwoners.

De gemeente Rijssen-Holten telt relatief gezien de meeste besmettingen: 89 per 100.000 inwoners. Ook Berkelland (57) en Epe (51) scoren hoog. Waar de cijfers in Rijssen-Holten en Epe juist een daling laten zien, stijgt het aantal positieve besmettingen in Berkelland (van 48 naar 57).

Apeldoorn weer op kop

Van de grote steden in de Stentor-regio had Apeldoorn (44) opnieuw de meeste nieuwe besmettingen. In Zwolle bleken zover bekend 38 coronatests positief en Deventer en Lelystad eindigden gelijk: 32.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

In de zaterdag gepubliceerde voorlopige gegevens spant op landelijk niveau de regio Rotterdam-Rijnmond de kroon: in de havenstad en omstreken werden 937 positieve testresultaten geregistreerd. Daarna volgt de regio Haaglanden met 856 nieuwe gevallen. Utrecht registreerde er 829, Twente 642 en Amsterdam-Amstelland 620.

55 sterfgevallen

In de meldingen die al wel zijn verwerkt, staan 55 sterfgevallen van mensen die besmet waren met het virus. Hoewel de cijfers nog niet compleet zijn, ligt dat aantal hoger dan vrijdag, toen 47 overlijdens werden geregistreerd.