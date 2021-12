KAART | Flink minder coronabesmettingen in Oost-Nederland, al kleurt Lelystad donkerrood

CHECK JOUW GEMEENTEDe regionale coronakaart kleurt steeds lichter. Veel gemeenten melden een daling in het aantal coronabesmettingen. Toch zijn er ook plekken die het tegenovergestelde laten zien: zowel Hattem als Rijssen-Holten noteren zelfs een verdubbeling in de hoeveelheid infecties. Gemixte signalen dus en dan is er ook nog een landelijke storing die het beeld vertroebelt.

Landelijk zijn er vandaag 9.213 nieuwe positieve testuitslagen gemeld, 2.255 minder dan gisteren. Dit is het laagste aantal sinds 3 november en vermoedelijk het gevolg van een technische storing. Daardoor zijn de meldingen en de teststraten-data niet volledig doorgekomen naar het RIVM. In werkelijkheid zijn er hoogstwaarschijnlijk dus meer mensen positief getest op COVID-19 dan nu bekend.

Minste besmettingen in Zwartewaterland

Zwartewaterland meldt vandaag 2 positieve coronatestuitslagen, een daling van 80 procent ten opzichte van gisteren. Dat komt neer op 8.8 corona-infecties per 100.000 inwoners: het laagste aantal in de hele regio.

Na de besmettingspiek van gisteren (19), daalt het aantal nieuwe coronagevallen in Olst-Wijhe naar 11. Ook in Ommen neemt de hoeveelheid positieve testuitslagen af. Vandaag zijn het er 5 en dat is een afname van bijna 60 procent ten opzichte van gisteren.

Of deze dalingen het gevolg zijn van de technische storing bij het RIVM, moet nog blijken.

Daling op de Veluwe

Oldebroek registreert vandaag 4 coronagevallen en dat is een daling van 75 procent in vergelijking met eerste kerstdag. Bovendien ligt dit aantal ver onder het zevendaagsegemiddelde van 7 per dag.

In Nunspeet is al een aantal dagen een dalende lijn zichtbaar wat betreft corona-infecties en vandaag zet die trend stevig door. Gemiddeld registreert de gemeente 16 besmettingen per dag, vandaag zijn dat er 4.

Maar niet álle Veluwse gemeenten zien een vermindering in het aantal infecties. Hattem, bijvoorbeeld meldt vandaag 8 nieuwe coronagevallen en dat is een verdubbeling ten opzichte van gisteren. Met 65.4 besmettingen per 100.000 inwoners kleurt de gemeente vandaag donkeroranje op de regionale coronakaart.

Rode vlakken op coronakaart

Ook Rijssen-Holten ziet een ruime tweevoud het aantal positieve testuitslagen: gisteren waren het er 16, vandaag 33. Omgerekend komt dat neer op 86.4 infecties per 100.000 inwoners. In de regio kent alleen Lelystad hogere relatieve besmettingscijfers.

Met 94 positieve coronatesten per 100.000 inwoners heeft Lelystad relatief de meeste besmettingen binnen het Stentor-gebied. De gemeente registreert vandaag 75 nieuwe infecties en daarmee breekt het met de neerwaartse trend die sinds vorige week zichtbaar was.

Ondanks de daling in het aantal positieve testuitslagen, blijven de besmettingscijfers in Zeewolde en Dronten behoorlijk hoog. Respectievelijk gaat het om 18 en 33 nieuwe coronagevallen.

Ziekenhuisopnames stijgen

De ziekenhuizen krijgen het steeds drukker, omdat er meer mensen met COVID-19 worden opgenomen. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het totale aantal ziekenhuisopnames vanwege het virus ligt vandaag op 239. Dat zijn er 85 meer dan gisteren. Van de nieuwe coronapatiënten zijn er 32 opgenomen op de intensive care en 207 op de verpleegafdeling.

Momenteel worden 2.006 ziekenhuisbedden bezet door een coronapatiënt. Daarvan liggen 535 op de ic. Van deze zieken liggen er 521 in Nederland en 14 in Duitsland.

Zorgen om omikron

Volgens het RIVM veroorzaakt de omikronvariant van het coronavirus inmiddels meer dan de helft van alle besmettingen. Daarmee is de deltavariant van de troon gestoten: omrikon is dominant.

Omdat omikron besmettelijker is dan voorgaande virusvarianten, verwacht het RIVM dat er de komende periode meer mensen ziek zullen worden en ook de ziekenhuisopnames weer zullen stijgen.

