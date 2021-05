KAART | Flinke daling aantal positieve coronatests op Veluwe en in Achterhoek

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal positieve coronatests blijft gestaag dalen in deze regio. Tussen woensdag- en donderdagochtend zijn 266 besmettingen opgespoort. Dat zijn er 17 minder dan gisteren. Een daling die vooral toe te schrijven is aan de Veluwe en de Achterhoek.

Want in de regio Noord- en Oost-Gelderland daalde het aantal positieve tests van 130 naar 96. Het laagste aantal in een week. In twee gemeenten werden geen besmettingen opgespoord: Hattem en Epe. Ook in Heerde, Ermelo, Brummen, Zutphen en Bronckhorst zijn amper nieuwe besmettingen aan het licht gekomen. Daar weegt het relatief aantal hoge positieve tests, negen stuks, in Voorst niet tegenop.

Verdubbeling

Tegenover de gunstige cijfers in Gelderland staat de situatie in Flevoland. In de polder steeg het aantal besmettingen van 45 naar 63. Opvallend daarin is het aandeel van de Noordoostpolder. Het aantal positieve test verdubbelde naar tien. Wat Gelderland en Flevoland met elkaar gemeen hebben, is dat respectievelijk 11,6 en 14,9 personen per 100.000 inwoners positief testten. Dat is ruim onder het landelijk gemiddelde van 19,7.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ongunstiger lijkt de situatie in IJsselland. Hoewel het aantal opgespoorde besmettingen vrijwel gelijk bleef, van 108 naar 107, scoort de regio rondom Zwolle en Deventer boven het landelijk gemiddelde. De 14 positieve tests in Steenwijkerland en 6 in Olst-Wijhe zijn er relatief veel. Ook in Ommen, Hardenberg, Staphorst en Kampen testten relatief veel inwoners positief. Lichtpuntje is Raalte, waar geen besmettingen zijn gemeld.

Weekgemiddelde blijft dalen

Wordt gekeken naar de langere termijn, dan blijft het coronavirus terrein verliezen in Oost-Nederland en in de rest van het land. Het afgelopen etmaal zijn er 3426 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er 661 meer dan gisteren, meldt het RIVM. Het weekgemiddelde ligt op gemiddeld 3172 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde daalt voor de achttiende dag op rij en heeft nu het laagste niveau sinds 2 oktober bereikt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is de laatste 24 uur afgenomen met 106. Dat is de grootste afname sinds vorige week woensdag. Op verpleegafdelingen liggen nu voor het eerst sinds 11 oktober minder dan duizend mensen met Covid-19. Volgens de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn het er nog 971.

Op de intensive cares liggen nog 541 mensen die ernstig ziek zijn geworden door het virus. Dat zijn er 18 minder dan een dag eerder.

Uitgestelde behandelingen

Door de snelle afname van het aantal opgenomen coronapatiënten houden ziekenhuizen weer meer bedden en personeel over voor de behandeling van mensen met andere aandoeningen. Dat is belangrijk, want ze moeten nog een ‘stuwmeer’ aan uitgestelde behandelingen wegwerken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.