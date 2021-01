KAART | Flinke daling besmettingen in IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland, slechts vier rode gemeenten

Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt vandaag een duik naar beneden en dat zien we ook in Oost-Nederland. In de regio's IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland is een flinke daling te zien. De coronakaart noteert bovendien nog maar vier gemeenten met de donkerrode kleur.

In het hele land werden er de afgelopen 24 uur in totaal 5499 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Gisteren waren dat er nog iets meer dan 6600. Het cijfer van vandaag is het laagste aantal in een etmaal sinds woensdag 2 december vorig jaar.

Fors omlaag

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland noteert in deze regio de meeste nieuwe besmettingen, namelijk 233. Dat is wel een flinke daling ten opzichte van gisteren toen het er nog 354 waren. Ook in IJsselland gaan de cijfers fors omlaag. Er zijn vandaag 168 besmettingen minder gemeld dan gisteren. Toen lag het aantal nog op 332 en dat was juist bijna veertig procent hoger dan op zaterdag.

Flevoland gaat niet mee in de dalende trend. Hier is een stijging van het aantal besmettingen te zien, al is deze wel minimaal. Vandaag werden er 143 nieuwe positieve tests gemeld in Flevoland, dat zijn er slechts twee meer dan gisteren.

Donkerrood en grijs

Net als gisteren kleurt in Flevoland geen enkele gemeente rood op de coronakaart. Die kleur is sowieso voor een groot deel verdwenen. Waar er gisteren nog elf gemeente in deze regio de donkerrode kleur kregen, zijn dat er vandaag nog maar vier: Nijkerk, Hardenberg, Putten en Voorst. Van die vier is Nijkerk de negatieve uitschieter met 118,1 positieve tests per 100.000 inwoners.

Nijkerk heeft die ‘koppositie’ overgenomen van Staphorst. Daar werden gisteren nog verreweg de meeste positieve tests per 100.000 inwoners gemeld, namelijk 145,8. Vandaag kleurt Staphorst oranje met 46,7 tests per 100.000 inwoners.

Er zijn vandaag zelfs twee gemeenten die de kleur grijs krijgen. Dat is de beste kleur die je op de coronakaart kunt hebben. Dit gaat om de gemeenten Heerde en Lochem met respectievelijk 5,4 en 5,9 positieve tests per 100.000 inwoners.

Landelijk beeld

Als we naar het landelijke beeld kijken, zien we de meeste nieuwe besmettingen in de grote steden. Amsterdam telde afgelopen etmaal 198 nieuwe gevallen. In Rotterdam kwamen er 146 bevestigde besmettingen bij en in Den Haag 121. Daarna volgen Venlo (81) en Utrecht (80).

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 50, tegen 54 op zondag. Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 878.000 Nederlanders positief getest op corona. Van bijna 12.500 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

Coronapatiënten in het ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten dat in de ziekenhuizen ligt is vandaag wel weer iets toegenomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten in Nederland bedraagt nu 2621, dat zijn er 67 meer dan zondag.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is met 9 gedaald tot 695. Het aantal opgenomen coronapatiënten is nog altijd flink lager vergeleken met begin vorige week. Toen lagen er nog bijna 2900 patiënten met corona in de ziekenhuizen.

