KAART | Flinke daling besmettingscijfers in deze regio (maar niet in Flevoland)

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe positieve coronatesten in Oost-Nederland is ten opzichte van gisteren met ruim vijftien procent gedaald. In IJsselland, Noord- en Oost Gelderland en Flevoland werden tussen gisterochtend en vanochtend 384 nieuwe besmettingen gemeld.

De vergelijking met een etmaal eerder is niet zonder problemen: toen werden na de storing van maandag gemiste cijfers ingehaald, waardoor de cijfers van dinsdag hoger konden uitvallen. Landelijk werd de grootste afname in het aantal ziekenhuisopnames sinds 1 januari gemeld.

Opvallend

In veiligheidsregio IJsselland zijn 120 nieuwe besmettingen gemeld, 11 minder dan een dag eerder. Ook is het aantal van vandaag lager dan het zevendaags regiogemiddelde van ongeveer 126. Een opvallende gemeente is Dalfsen: dat hield vandaag de nul.

Daling

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland noteerde 24 uur terug nog 263 positieve tests en komt afgelopen etmaal met een flinke daling uit op 183. Dat is ook enigszins lager dan het zevendaags regiogemiddelde, dat inmiddels op 199 ligt. Apeldoorn zorgde voor het meeste aantal besmettingen met 27 in totaal.

Flevoland scoorde met 62 een dag eerder nog het laagste aantal sinds begin mei, maar telt vandaag 81 nieuwe positieve tests. Dat blijft nog wel onder het zevendaagse gemiddelde van 92,7. Gisteren telde gemeente Zeewolde nog maar één nieuwe besmetting, dat zijn er inmiddels acht, ofwel 35,3 per 100.000 inwoners.

Nationale daling nog iets scherper dan oostelijke

Voor heel Nederland meldde het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 4613 positieve tests, na de 5360 van gisteren. Dat is een iets sterkere daling dan in de veiligheidsregio’s van Oost-Nederland. Net die drie regio's blijft ook het hele land onder het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen: nationaal werden er sinds vorige week gemiddeld ongeveer 4765 besmettingen per dag gemeld.

Het laatst bekende reproductiegeval, dat wil zeggen hoeveel personen een besmet person zelf nog aansteekt, is van 3 mei en was toen 0,89. Ook al verliest de epidemie daarmee terrein, er waren op 10 mei nog altijd ruim 130.000 besmettelijke mensen in Nederland.

Grootste afname ziekenhuisopnames sinds nieuwjaarsdag

Het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding) meldde de grootste afname in de ziekenhuisbezetting sinds 1 januari. In totaal liggen er nu 2002 covidpatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, dat is een daling van 147 ten opzichte van gisteren. 1365 patiënten liggen op reguliere ziekenhuisbedden (gisteren: 1503), 637 op de intensive care (gisteren: 646). Ook het gemiddeld aantal opnames per dag blijft dalen, zowel voor de reguliere bedden als voor de IC-bedden.

Het RIVM meldde de afgelopen 24 uur 15 sterfgevallen van patiënten met COVID-19, gisteren waren dat er 17. Overigens kan een persoon al eerder dan 24 uur geleden zijn overleden.

