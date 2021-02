KAART | Flinke daling in cijfers, behalve in IJsselland (maar opnieuw vertekend beeld door winters weer)

Daling

Gisteren lag de flinke uitschieter in de gemeente Rijssen-Holten met 28,8 besmettingen per 100.000 inwoners. Vandaag is dat aantal flink gezakt naar 7,9. Zwartewaterland is koploper met 17,6 besmettingen per 100.000 inwoners, gevolgd door Elburg met 17,3 en Nijkerk met 16,2. Dronten stond gisteren nog in de top 5 met 16,8 besmettingen en is vandaag flink gedaald naar 0.