KAART | Flinke daling in nieuwe besmettingen in regio Oost-Nederland, maar RIVM kampt met achterstand

Zo beleefde de Veiligheidsregio IJsselland een afname van het aantal infecties: van 4399 besmettingen met Covid19 gisteren tot 1949 nieuwe besmettingen vandaag. In positieve zin vallen de volgende steden en dorpen op: Rijssen-Holten (26,2 besmettingen per 100.000 inwoners), Meppel (107 besmettingen per 100.000 inwoners) en Steenwijkerland (173 besmettingen per 100.000 inwoners). In de regio IJsselland zijn het afgelopen etmaal drie personen in het ziekenhuis beland met het virus. Eén persoon is overleden aan de gevolgen van corona.

De meeste besmettingen in relatieve zin waren er in Raalte te vinden. Hier werden 451 per 100.000 inwoners, in absolute cijfers zijn dit 171 personen. Van de drie grote steden Zwolle, Deventer en Kampen zijn in Zwolle de meeste personen besmet geraakt: 506 mensen kregen hier een positieve testuitslag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Flevoland

De Veiligheidsregio Flevoland heeft een lichtere afname, van 422 positieve testen gisteren naar 398 gemelde coronabesmettingen vandaag. Zeewolde en Lelystad bleven onder de honderd besmettingen per 100.000 inwoners. In Zeewolde zijn het minst aantal personen besmet geraakt van de veiligheidsregio: 19 mensen kregen hier een positieve testuitslag. In Lelystad werden er 64 personen positief getest. Er zijn vijf ziekenhuisopnames en een sterfgeval gemeld ten gevolge van het coronavirus.

Noord- en Oost Gelderland





Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland staat bovenaan als regio in de lijst met procentueel de meeste besmettingen per 100.000 inwoners. Hier werden in het afgelopen etmaal 3349 positieve testen gemeld door de GGD. Dit is wel een afname ten opzichte van 24 uur geleden, toen werden er 3431 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. ‘Hotspots’ in Gelderland zijn Harderwijk (589 per 100.000 inwoners, Putten (554 per 100.000 inwoners), Nunspeet (560 per 100.000 inwoners) en Oldebroek (505 per 100.000 inwoners). Eén inwoner van deze veiligheidsregio overleed aan de gevolgen van het coronavirus.

Landelijk

Het RIVM heeft in het afgelopen etmaal 40.133 nieuwe coronagevallen geteld in Nederland. Dat zijn er minder dan een dag eerder, toen er op vrijdag volgens gecorrigeerde cijfers 72.162 nieuwe besmettingen vastgesteld. De systemen kunnen niet alle positieve testuitslagen doorgeven, omdat het er simpelweg te veel zijn. Dit probleem speelt sinds de besmettingscijfers omhoog zijn geschoten door de intrede van de omikronvariant. Het RIVM kampt nu met een achterstand van 124.000 positieve tests die nog niet geregistreerd zijn.

Ziekenhuizen



In de Nederlandse ziekenhuizen liggen volgens cijfers van het RIVM momenteel 1363 patiënten die opgenomen zijn in een gewoon ziekenhuisbed vanwege het coronavirus. Dat zijn er drie minder dan gisteren. Op de IC liggen 229 patiënten met het coronavirus. Dit aantal is toegenomen met vijftien patiënten sinds gisteren. Op de gewone verpleegafdelingen waar mensen met corona worden verpleegd liggen 1134 patiënten in de nederlandse ziekenhuizen, dit zijn er 18 minder dan gisteren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.