KAART | Flinke stijging aantal besmettingen in Oost-Nederland, Noordoostpolder blijft zorgenkindje

CHECK JOUW GEMEENTEDe dalende trend met positieve coronatesten zet niet door. Het aantal positieve testen bij de GGD is afgelopen dag zelfs flink toegenomen: in het hele land is het aantal besmettingen gestegen naar 23.153 en in de veiligheidsregio’s in Oost-Nederland werden afgelopen dag met 2187 besmettingen ook meer positieve testen geregistreerd. De gemeente Noordoostpolder blijft het zorgenkindje van de regio.

Na een paar dagen met minder coronabesmettingen in Oost-Nederland is er vandaag minder goed nieuws. Vooral in de binnen de regio Noord- en Oost-Gelderland was de stijging de afgelopen dag groot. De laatste dagen was het aantal positieve testen afgenomen: vrijdag werden er 931 positieve testen en zaterdag 875, maar zondag ging het een stuk minder en zijn er liefst 1090 positieve testuitslagen genoteerd.

In Flevoland steeg het aantal besmettingen van 513 op zaterdag naar 590 op zondag. In de veiligheidsregio IJsselland daalde het aantal besmettingen juist iets: van 586 naar 507 op zondag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de veiligheidsregio IJsselland kleuren Zwartewaterland en Staphorst, gemeenten waar enkele weken terug veel coronaleed was, de afgelopen dagen steeds minder rood. In deze gemeenten zijn zelfs relatief de minste besmettingen van heel Oost-Nederland. In Zwartewaterland zijn dit er 43,8 per 100.000 inwoners en in Staphorst 52,1 per 100.000.

Ter vergelijking: in het oosten van het land zijn al enkele dagen relatief de meeste besmettingen in de gemeente Noordoostpolder. Per 100.000 inwoners waren er zondag 214,4 positieve testresultaten. Dat komt neer op een toename van 103 positieve testuitslagen in één dag tijd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het RIVM heeft tussen zaterdagochtend en vanochtend in heel Nederland 23.153 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, waarmee de nieuwe dagcijfers weer een stuk boven het weekgemiddelde liggen. Gemiddeld werden er per dag 21.807 besmettingen geconstateerd in de laatste zeven dagen.

Het is de 19e keer in 20 dagen tijd dat er meer dan 20.000 bevestigde besmettingen zijn. De enige dag waarop het aantal onder die grens bleef, kwam dat door een storing. Op zaterdag werden er (bijgesteld) 22.692 positieve tests geregistreerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is, na twee dagen met een lichte daling, weer iets toegenomen. In totaal liggen er vandaag 2692 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, in het ziekenhuis, tegenover 2670 zaterdag.

Ook het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg iets, van 597 op zaterdag naar 598 vandaag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal werden er 33 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Verder zijn er 416 ic-bedden bezet door patiënten die iets anders hebben dan Covid-19.

Nu liggen er liggen er nu 2094 coronapatiënten op verpleegafdelingen, 21 meer dan zaterdag. Op de verpleegafdelingen waren in totaal 225 nieuwe opnames vanwege Covid-19.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.