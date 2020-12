KAART | Fors meer gemeenten in Oost-Nederland kleuren donkerrood, Rijssen-Holten en Raalte zorgenkindjes

In totaal kleuren 18 gemeenten in Oost-Nederland donkerrood op de kaart. Gisteren waren dat er nog 11. In Rijssen-Holten en Raalte kwamen in een etmaal meer da 100 besmettingen per 100.000 inwoners bij. Ook twee andere gemeenten vallen opnieuw op: Ermelo en Putten. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners lag gisteren nog laag in deze gemeenten. Vandaag laten zij allebei een forse stijging zien: in Ermelo waren afgelopen 24 uur 74 besmettingen per 100.00 inwoners, in Putten 95.