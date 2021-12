KAART | Fors minder besmettingen in de regio: kaart kleurt geel/oranje in de meeste gemeenten

CHECK JOUW GEMEENTEWe gaan positief gestemd het weekeinde in. Het aantal gemelde besmettingen in Oost Nederland is fors afgenomen. De kaart kleurt geler en geler, met Urk, Hattem en Ermelo voorop als de gemeenten waar de minste mensen een positieve coronatest bleken te hebben. In totaal werden in de drie veiligheidsregio's 1206 mensen positief getest, tegen 1820 gisteren.

Het grote verschil maakt Noord- en Oost Gelderland. Daar zijn vandaag 399 mensen positief getest, terwijl het gemiddelde in deze week op 672 lag. (en gisteren nog 825 testen positief uitsloegen). De Veluwe en Achterhoek laten, ook in het landelijk beeld, een vrolijk stemmende gele band zien. Nijkerk springt daarbij een beetje uit de toon met een donkerrode kleur omdat daar nog 117 test per 100.000 inwoners werden genoteerd.

Zutphen laat opmerkelijke verschillen met gisteren zien. Werden er toen 89 mensen positief bevonden, vandaag duikelde dat getal naar 25. Van 185 per 100.000 naar 52.

Kampen (130,3 per 100.000), maar ook Olst-Wijhe (108,9) en Raalte (108,1) kleuren IJsselland iets donkerder. Rijssen-Holten heeft het ook nog lastig met 136,1 besmettingen per 100.000 inwoners, is daarmee de uitschieter van vandaag. In IJsselland testen 429 mensen positief, bij een gemiddelde van 469.

Flevoland blijft aardig op het weekgemiddelde van 391 besmettingen per dag. Vandaag testten 378 mensen positief. Daar heeft Urk overigens nauwelijks aan bij gedragen. De kleine gemeenschap in de Noordoostpolder had 28,3 besmettingen per 100.000 inwoners en daarmee blijken 6 Urkers besmet met het virus.

De daling van het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen zet door. Momenteel houden 2456 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet. Dat zijn 90 patiënten minder dan een etmaal geleden, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is voor het eerst sinds 22 november dat het aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen lager is dan 2500.

De verpleegafdelingen behandelen momenteel 1834 mensen met Covid-19. Dat zijn 89 patiënten minder in vergelijking met donderdag. De intensive cares behandelen momenteel nog 622 coronapatiënten, eentje minder dan donderdag.

Het is de vijfde dag op rij dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen afneemt. Ook de instroom van nieuwe patiënten daalt, zo stelde het LCPS deze week al.

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 15.433 positieve coronatests geregistreerd. Het gemiddelde daalde voor de twaalfde dag op rij en ook het aantal sterfgevallen daalt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu noteerde in de afgelopen week 106.415 positieve tests. Dat is bijna een kwart lager dan het totaal over de zeven dagen ervoor. Gemiddeld waren er in de afgelopen week ongeveer 15.200 nieuwe gevallen per dag. Dat is het laagste niveau sinds 15 november, iets meer dan een maand geleden.

Het RIVM kreeg 61 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting waren overleden. Onder hen zijn zeven inwoners van Sittard-Geleen en vier mensen uit Rotterdam. In de afgelopen week zijn 368 sterfgevallen genoteerd, gemiddeld bijna 53 per dag. Dat is het laagste niveau in anderhalve week.

