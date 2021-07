KAART | Fors minder nieuwe coronagevallen in Oost-Nederland (maar geen enkele gemeente is virusvrij)

CHECK JOUW GEMEENTEEen flinke daling in het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland. Waar gisteren nog 730 nieuwe gevallen werden vastgesteld, waren dat er vandaag een stuk minder: 456. Geen enkele gemeente in Oost-Nederland kleurt vandaag nog rood op de kaart, wat betekent dat alle gemeentes onder de 56 besmettingen per 100.000 inwoners zitten.

In IJsselland neemt het aantal nieuwe coronagevallen met ruim 200 af. Kwamen er gisteren nog 317 besmettingen bij, zijn dat er in het afgelopen etmaal ‘slechts’ 116. Ook in Noord- en Oost-Gelderland is er een daling zichtbaar in aantal nieuwe positieve tests: van 321 gisteren naar 201 vandaag. Alleen in Flevoland neemt het aantal toe. Daar werden gisteren 87 coronagevallen vastgesteld, maar vandaag zijn dat er 139.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rondom Deventer meeste besmettingen

Rondom Deventer komen er relatief de meeste nieuwe besmettingen bij. In Rijssen-Holten zijn er 49,8 coronagevallen per 100.000 inwoners vastgesteld. In absolute zin gaat dat om 19 positief geteste mensen. Dat is een stuk minder dan gisteren, toen waren er nog 28 nieuwe coronabesmettingen in deze gemeente. Ook Raalte (42,4), Voorst (40,7) en Lochem (38,5) springen er in negatieve zin uit. Deventer zelf heeft een stuk minder besmettingen: 33,8 coronagevallen per 100.000 inwoners.

Nergens nul besmettingen

Geen enkele gemeente in deze regio is virusvrij, want er was niet één gemeente met nul nieuwe besmettingen. Urk, Steenwijkerland, Ommen en Putten springen wel in het oog als gemeentes met relatief weinig coronagevallen. Zij hebben allemaal minder dan 7 coronabesmettingen per 100.000 inwoners.

Landelijke cijfers: meer patiënten in ziekenhuis

Ook landelijk is een flinke daling in het aantal nieuwe besmettingen zichtbaar. Er zijn vandaag 6.823 mensen positief getest. Dat zijn er 2.109 minder dan gisteren, toen er 8.932 coronagevallen werden vastgesteld.

Maar er is een flinke toename te zien in het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen. Daar hebben ze in de afgelopen 24 uur 96 nieuwe coronapatiënten zien binnenkomen, de grootste toename sinds eind mei. Op de ic’s werden 20 mensen binnengebracht en op de verpleegafdelingen 76. Er liggen nu in totaal 415 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er 54 meer dan maandag. Ziekenhuizen verwachten een verdere toename, aangezien het aantal besmettingen de afgelopen weken hard is gestegen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Weekcijfers: flinke stijging

In de afgelopen week is het aantal gemelde personen met een positieve coronatest met 34% gestegen ten opzichte van de week ervoor. In de afgelopen dagen is een voorzichtige stabilisatie te zien van het aantal mensen met een positieve coronatest, meldt het RIVM.

In Oost-Nederland springt wederom de regio rondom Deventer er de afgelopen week in negatieve zin uit. Tussen 14 en 20 juli werden in deze regio de meeste coronabesmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld. Raalte had het hoogste aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners: 533. Ook Rijssen-Holten (497,7), Deventer (481,5) en Apeldoorn (458, 4) hadden relatief veel besmettingen deze week.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.