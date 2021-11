KAART | Forse coronapieken op Urk en in Zwartewaterland, storm in Staphorst gaat liggen

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 879 mensen positief getest in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 57 minder dan een etmaal eerder. De gemeenten Urk en Zwartewaterland vallen in negatieve zin op. Dat is niet de eerste keer.

Tot een week geleden registreerde Urk dagelijks slechts een handjevol besmettingen. Sindsdien is het aantal nieuwe coronagevallen flink opgelopen, met gisteren een piek van 51 positieve tests. Omgerekend 240 per 100.000 inwoners: daarmee behoorde het vissersdorp tot de gevreesde besmettingstop van Nederland.

Over afgelopen etmaal noteert Urk opnieuw een zorgelijk hoog aantal nieuwe besmettingen: 42. Dat zijn er omgerekend 198 per 100.000 inwoners. Geen gemeente in Nederland scoort vandaag beroerder.

Rode gemeenten

Urk is echter niet de enige gemeente in de Stentor-regio die afgelopen 24 uur meer dan 100 positieve tests per 100.000 inwoners telt. Zwartewaterland slecht die barrière voor de 14de keer in iets meer dan een maand, ditmaal met 44 positieve tests: 192 per 100.000 inwoners. In oktober testten in totaal al 756 inwoners van Zwartewaterland positief.

Ook Oldebroek gaat over de 100 besmettingen per 100.000 inwoners door 23 coronagevallen. Andere Biblebelt-gemeenten als Nunspeet (64), Ermelo (77) en Putten (78) kleuren rood vanwege het relatief hoge aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners.

Staphorst

Opsteker is de ontwikkeling van het aantal besmettingen in Staphorst. In oktober volgde de ene piek de andere nog in rap tempo op. Sinds een week is een gunstiger trend zichtbaar en die lijkt door te zetten. Afgelopen etmaal testten 9 inwoners positief, een dag eerder waren dat er 7. Ter vergelijking: in oktober lag het dagaantal zes keer boven de 50.

Grote gemeenten

De verschillen tussen de grote gemeenten in de Stentor-regio zijn klein. Deventer scoort relatief het best met 40 positieve tests. Deze gemeente telt 100.000 inwoners.

In Apeldoorn testten 83 inwoners positief: 50 per 100.000 mensen. In Zwolle zijn het er in absolute zin wat minder (78) maar in relatieve zin iets meer: 55 per 100.000 inwoners. Lelystad kleurt als enige van de grote gemeenten rood met 61 besmettingen per 100.000 inwoners. Dat kom door 49 positieve tests.

Landelijk beeld

Afgelopen etmaal zijn erin heel Nederland 7761 nieuwe positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM, iets meer dan maandag. Vergeleken met de piek van rond de 8000 besmettingen zaterdag en zondag is er echter sprake van een daling.

Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is wel verder gestegen, tot 7712. In de afgelopen zeven dagen kwamen bijna 54.000 nieuwe coronagevallen binnen bij het RIVM, aanzienlijk meer dan de weken daarvoor.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 18. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. Maandag werden 12 overlijdens geregistreerd.

Vaccineren in de lift

Het aantal mensen dat zich laat vaccineren tegen het coronavirus, neemt weer iets toe. In hoeverre dat komt door het stijgende aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen, of door de mogelijke uitbreiding van coronatoegangsbewijzen, laat het instituut in het midden.

Ruim 44.000 mensen kregen vorige week een eerste prik. Dat is het hoogste aantal in een maand. Daar staat tegenover dat het aantal tweede prikken daalde. Iets meer dan 49.000 mensen kregen een herhaalvaccinatie, het laagste aantal in iets meer dan een maand. In totaal werden vorige week dus ruim 93.000 prikken gezet, tegen ruim 86.000 in de week ervoor en ruim 90.000 nog een week eerder.

Het zijn vooral jongeren en jonge volwassenen die er nu voor kiezen zich te laten vaccineren.

