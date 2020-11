KAART | Forse stijging in Flevoland, meevaller voor Noord- en Oost-Gelderland

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land neemt verder af. Tegenover de 8306 positieve coronatests van gisteren staan volgens de nieuwste cijfers van het RIVM 7776 meldingen van de afgelopen 24 uur. Noord- en Oost-Gelderland gaat mee in die trend, in IJsselland en Flevoland nam het aantal nieuwe besmettingen juist toe.

In de veiligheidsregio's IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland zijn dinsdag nog drie gemeenten roodgekleurd, en dat is een slecht teken. Het gaat om Rijssen-Holten (68 positieve tests per 100.000 inwoners), Ommen (61) en Hardenberg (59). In die laatste twee gemeenten waren de cijfers maandag nog positief te noemen, destijds hadden zij de laagste scores.

De cijfers in de grote steden in deze regio zijn redelijk. In Apeldoorn werden 61 nieuwe besmettingen geconstateerd. Die stad scoort met 36 positieve tests per 100.000 inwoners dan ook het slechtst. In Deventer werden 34 nieuwe besmettingen gemeld, in Zwolle 32 en in Lelystad 27.

In de gemeenten Oldebroek, Olst-Wijhe, Staphorst, Lochem en Ermelo werden het afgelopen etmaal de minste positieve tests gemeld in verhouding tot het aantal inwoners.

De lijn van de veiligheidsregio’s wisselt per dag. In Noord- en Oost-Gelderland is het aantal nieuwe meldingen fors gedaald: 254 in plaats van 391. In IJsselland (154 in plaats van 120) en Flevoland (237 in 140) is dat aantal flink gestegen. Gisteren lieten deze drie veiligheidsregio's allen een tegengesteld beeld zien.

Landelijk gezien is het aantal meldingen van coronabesmettingen in de laatste week met vijf procent gedaald, tot 64.087. De maatregelen die eind september en in oktober zijn genomen lijken langzaam effect te hebben. Het aantal ziekenhuisopnames (+13 procent) is wel toegenomen. Ook zijn er meer mensen overleden (435) dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had verwacht.

