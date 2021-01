KAART | Forse stijging in Noord- en Oost-Gelderland, Hardenberg en Rijssen-Holten vallen op

Na drie dagen met minder nieuwe coronagevallen, liep het aantal positieve tests vandaag weer op ten opzichte van een etmaal eerder. Afgelopen 24 uur kwamen 7142 besmettingen aan het licht: 743 meer dan gisteren. Ook in de veiligheidsregio’s van Oost-Nederland was een duidelijke stijging zichtbaar.

De toename in Noord- en Oost-Gelderland was in deze regio het grootst. Sinds de jaarwisseling liep het aantal nieuwe besmettingen daar gestaag terug van 562 tot 244. Aan die gunstige trend kwam dus vandaag een eind. Afgelopen 24 uur werden 158 (65 procent) meer positieve testen geteld dan gisteren.

In Flevoland liep het aantal coronagevallen op van 121 tot 202. In IJsselland was de toename in absolute zin het kleinst. Daar werden afgelopen etmaal 273 positieve tests geregistreerd. Een dag eerder waren het er nog 207.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Rood

In vergelijking met gisteren kleuren aanzienlijk meer gemeenten rood op de coronakaart in deze regio. Vandaag zijn het er 11, een dag eerder waren het er nog 5. Een gemeente wordt rood als er meer dan 55 besmettingen per 100.000 inwoners in een etmaal zijn geregistreerd.

In Hardenberg (103 per 100.000 inwoners) kwamen relatief de meeste coronagevallen aan het licht in de afgelopen 24 uur. Rijssen-Holten (102) en Nijkerk (85) behoren ook opnieuw tot de gemeenten in deze regio die het slechtst scoren.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal licht gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2827 mensen vanwege het coronavirus. Dat zijn er 55 minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 2131 coronapatiënten, 28 minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met 27 naar 696.

Twintig bedden per ziekenhuis

De ziekenhuizen hebben momenteel nog ongeveer 2000 bedden op verpleegafdelingen en intensive cares beschikbaar, zowel voor coronapatiënten als voor mensen met andere klachten. Dat komt neer op gemiddeld minder dan twintig bedden per ziekenhuis.

Richting 1 miljoen coronagevallen

Sinds het begin van de uitbraak zijn in Nederland 841.238 mensen positief getest. Als het virus zich in het huidige tempo blijft verspreiden, komt het aantal bevestigde besmettingen eind januari uit boven een miljoen.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

