KAART | Forse toename van nieuwe coronagevallen op de Veluwe, Putten opnieuw in landelijke top

In alle drie de veiligheidsregio in het Stentor-gebied werden tussen maandagochtend 10.00 uur en vanochtend meer nieuwe coronagevallen gemeld dan in de 24 uur daarvoor. In Flevoland gaat het om vijftien nieuwe gevallen (waarvan de overgrote meerderheid in Almere), IJsselland telt er achttien en in Noord- en Oost-Gelderland is het zelfs fors gestegen: van 9 naar 34.