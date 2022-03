KAART | Geen besmettingen op Urk, Meppel kleurt toch nog een beetje rood

CHECK JOUW GEMEENTEHet lijkt nu toch echt de goede kant op te gaan met corona. Landelijk nemen de cijfers dag na dag af en op Urk werd in het laatste etmaal geen nieuwe besmetting geconstateerd. In de drie veiligheidsregio's Flevoland, IJsselland en Noord- en Oost Gelderland werden 3894 nieuwe coronagevallen ontdekt. Dat zijn er ruim vijfhonderd minder dan gisteren en bijna 1500 minder dat zaterdag.

Landelijk zijn er 31.883 positieve testen gemeld. Gemiddeld zijn dat er over de laatste zeven dagen 46.597, dus ook dat zijn er minder dan gemiddeld. Nu is maandag wel altijd de dag waarop de minste nieuwe gevallen bekend worden, omdat minder mensen gaan testen in het weekeinde. Maar er is sinds vorige week zaterdag al een sterke dalende trend zichtbaar, na de carnavalspiek. Landelijk zijn er per 100.000 inwoners gemiddeld 182,4 mensen positief getest.

Ziekenhuisopnames

In totaal liggen nu 148 mensen met COVID-19 op een intensive care-afdeling, dat zijn er 11 meer dan de dag ervoor. Mensen met corona in een gewoon ziekenhuisbed zijn er nu 1869 en dat zijn er 146 meer dan de voorgaande dag. Het aantal ziekenhuisopnames loopt niet in de pas met het aantal besmettingen: tussen besmetting en opname zit vaak twee weken.

Meppel kleurt vandaag lichtrood op de kaart met 108 besmettingen. Toch is dat met een weekgemiddelde van 140 besmettingen per dag nog steeds afnemend. Ook in Lochem testten nog relatief veel mensen positief: 93. Maar ook daar een daling van het weekgemiddelde van 127 Op Urk kwam er geen besmetting bij. Daar testten de afgelopen week gemiddeld vier mensen positief.

Overal in het land nemen de coronamaatregelen af. En daarmee ook de commerciële testmogelijkheden. Zo zal de drive-thru TeststraatApeldoorn.nl vanaf 1 april sluiten, in navolging van de vestigingen in Kampen en Nijverdal die al eerder dicht gingen.

Toch zijn er mensen die voor de tweede of derde keer besmet raken. Hoe dat kan? Dat komt ook doordat ons immuunsysteem telkens met een nieuwe virusvariant wordt geconfronteerd. Omdat ook de GGD Flevoland merkt dat mensen toch nog vragen hebben, zijn op alle vaccinatielocaties servicebalies geopend waar mensen met al hun vragen terecht kunnen.

