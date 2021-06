KAART | Geen nieuwe besmettingen in Salland, Staphorst en Zwartewaterland kleuren wel oranje

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland blijft wederom laag. In veel gemeenten was er het afgelopen etmaal niet één positieve test. De gemeenten in Salland vallen in positieve zin op, Zwartewaterland en Staphorst doen het iets minder. Zij prijken bovenaan de lijst met coronabesmettingen.

In Zwartewaterland werden vandaag 13,2 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld. Gisteren stond Zwartewaterland nog op 4,4 besmettingen per 100.000 inwoners.

Staphorst staat tweede in de ranglijst, met 11,7 positieve tests met 100.000 inwoners. Gisteren was er niet één coronabesmetting in de gemeente. Beide gemeenten kleuren licht-oranje op de coronakaart. Gisteren kleurden Nunspeet, Ermelo, Brummen, Bronckhorst en Putten nog oranje, omdat hier tussen de 7 en 24 positieve coronatests per 100.000 inwoners werden gemeld. Vandaag zijn er geen besmettingen in deze gemeenten, volgens het RIVM.

Dat geldt ook voor de gemeenten in Salland. In zowel Olst-Wijhe, Rijssen-Holten, Raalte als Dalfsen is vandaag niemand positief getest op het coronavirus. Ook in Deventer en Zwolle waren nauwelijks nieuwe besmettingen.

Het aantal nieuwe coronagevallen in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland ligt op 9. Dit is lager dan het gemiddelde van 31 van de afgelopen dagen en 19 minder dan gisteren. In IJsselland ligt het aantal nieuwe besmettingen lager dan gisteren. In de afgelopen 24 uur werden daar 13 positieve tests gemeld, gisteren waren dat er nog 20. In beide regio’s zijn geen ziekenhuisopnames geweest. Regio Noord- en Oost Gelderland wordt nog gezien als ernstig risicogebied. De regio IJsselland zit op niveau zorgelijk.

In Flevoland komt de hoeveelheid nieuwe besmettingen uit op 8 positieve coronatests. Ook hier zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld.

Het aantal mensen dat in heel Nederland positief is getest op corona in de afgelopen 24 uur, ligt op 585, opnieuw een flinke daling ten opzichte van gisteren (735). Zaterdag is er een storing geweest bij het RIVM, waardoor de cijfers van gisteren mogelijk vertekenen. Over ziekenhuisopnames van vandaag is nog niets bekend, gisteren waren dat er nog 12.

Er is één sterfgeval gemeld door het coronavirus.

