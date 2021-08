KAART | Geen ‘rode’ gemeenten meer in Oost-Nederland, lichte daling nieuwe besmettingen

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal coronabesmettingen beleeft vandaag een lichte daling in Oost-Nederland. Dat is opvallend, omdat er landelijk gezien juist sprake is van een kleine stijging. Ook kent deze regio voor de eerste keer in dagen geen grote uitschieters qua besmettingen: geen enkele gemeente kleurt rood.

In totaal staat de teller in Oost-Nederland vandaag op 208 nieuwe coronagevallen, dat er zijn er bijna dertig minder dan de 236 van gisteren. IJsselland beleefde de grootste daling, daar werden vandaag 60 nieuwe besmettingen gemeld, gisteren waren dat er nog 75. De regio’s Flevoland(69) en Noord- en Oost-Gelderland (78) zagen het aantal besmettingen ook dalen. In het hele land werden de afgelopen 24 uur 2204 nieuwe gevallen gemeld, zo’n 150 meer dan gisteren (2059).

Volgens het RIVM zijn in Oost-Nederland gisteren tien mensen opgenomen in het ziekenhuis, van wie de helft afkomstig is uit IJsselland. Voor deze regio is dat het hoogste aantal ziekenhuisopnames sinds 20 juli (4). In Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland golven de opnames al weken op en neer, zonder grote uitschieters.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Geen rode gemeenten

De afgelopen weken waren Hattem en Zwartewaterland steevast de slechtste jongetjes van de klas. Zondag kleurden deze gemeenten nog donkerrood, maar inmiddels lijkt in deze plaatsen sprake van een stabilisering. Gisteren kende Hattem helemaal geen besmettingen, terwijl er vandaag 16,4 positieve tests per 100.000 inwoners worden gemeld. Daarmee behoort de Noord-Veluwse gemeente nog steeds tot de slechtste presteerders in Oost-Nederland, maar de situatie is minder zorgelijk dan vorige week.

Meerdere gemeenten kleurden de afgelopen 24 uur grijs, wat betekent dat er weinig tot geen besmettingen werden gemeld. Dat gebeurt de laatste weken steeds vaker in dit deel van het land. In Nunspeet en op Urk daalde het aantal coronagevallen zelfs naar nul.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen dinsdag 686 patiënten met Covid-19. Dat zijn er 4 minder dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er liggen al een week minder dan 700 coronapatiënten in de ziekenhuizen, maar van een duidelijke afname is nog geen sprake. Op de intensivecareafdelingen is het wel iets drukker geworden. Daar liggen nu 214 coronapatiënten, 2 meer dan maandag en het hoogste aantal sinds 18 juni. Dat is nog altijd aanzienlijk lager vergeleken met half mei, toen er nog meer dan 700 coronapatiënten op de ic’s lagen.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 472 coronapatiënten, een afname van 6. In de afgelopen 24 uur kwamen er op de verpleegafdelingen 68 nieuwe coronapatiënten binnen. Op de ic’s werden 17 patiënten binnengebracht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.