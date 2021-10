KAART | Gehele Biblebelt kleurt wederom rood op coronakaart, piek in Zwartewaterland

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is zondag weer fors gestegen. Tien gemeenten kleuren rood op de kaart, met Zwartewaterland als negatieve uitschieter.

Het is deze keer niet Staphorst maar Zwartewaterland dat relatief het meeste besmettingen (afgezet tegen het aantal inwoners) telt. In de afgelopen 24 uur werden in Zwartewaterland 44 positieve gevallen met het coronavirus geteld, tegenover 22 nieuwe coronagevallen in Staphorst.

Dat is in Staphorst fors minder dan aan het einde van vorige week, toen er vijf dagen op rij meer dan 50 besmettingen per etmaal geregistreerd. Dat aantal werd de laatste vier dagen niet gehaald.

Rood

Behalve Zwartewaterland en Staphorst kleuren zondag ook Urk, Kampen, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Ermelo, Putten en Rijssen-Holten rood op de coronakaart.

In Oost-Nederland werden de afgelopen 24 uur geen nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de veiligheidsregio IJsselland bleef het aantal besmettingen nagenoeg gelijk met een dag eerder. Zaterdag werden 241 positieve tests geregistreerd, een dag later waren dat er drie meer. In Noord- en Oost-Gelderland testten 369 mensen positief op het coronavirus.

Ook in de veiligheidsregio Flevoland bleef het aantal besmettingen nagenoeg gelijk. De 152 nieuwe positieve gevallen zijn er twee minder dan een dag eerder.

Biblebelt

Net als twee dagen geleden is de Biblebelt een zorgwekkend rode sliert op de coronakaart. Daarentegen geeft Zeewolde het goede voorbeeld in Oost-Nederland, daar werd de afgelopen 24 uur slechts één inwoner positief getest.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk

Het RIVM heeft zondag, voor het eerst sinds 23 juli, meer dan 6000 nieuwe coronabesmettingen in een etmaal genoteerd. Tussen zaterdag en zondag registreerde het instituut 6350 positieve tests.

De stijging komt een dag nadat het aantal nieuwe coronagevallen licht daalde. Zaterdag werden er na correctie 5695 nieuwe besmettingen ontdekt.

Vorige week zondag lag het aantal nieuwe positieve tests op 3662, met een weekgemiddelde van 3363. Het zevendaags gemiddelde ligt deze zondag op 4994 vastgestelde coronabesmettingen.

Het afgelopen etmaal werd er één sterfgeval gemeld als gevolg van het coronavirus. Zaterdag waren dit er 25. Het staat echter niet vast of die mensen ook echt in die 24 uur zijn overleden of dat het overlijden later is geregistreerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.