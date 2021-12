KAART | Gemeenten in Gelderland kleuren weer donkerrood op coronakaart (maar op deze plekken gaat het opvallend goed)

CHECK JOUW GEMEENTENa een dag met relatief weinig besmettingen in Oost-Nederland, kleuren vandaag vooral gemeenten in Gelderland nog rood op de kaart met aantal positieve testen. In Ermelo zijn de zorgen relatief het grootst. In Overijssel gaat het een stuk beter en zijn al dagenlang weinig besmettingen in Staphorst, Zwartewaterland en Dalfsen.

In de drie veiligheidsregio’s in Oost-Nederland kwamen er afgelopen dag 1939 positieve testuitslagen bij. Dat is een stuk meer dan gisteren (toen er 1409 besmettingen waren), maar dit aantal ligt nog een stuk lager dan het gemiddelde aantallen van vorige week. Toen kwamen er steevast meer dan 2000 positieve testuitslagen per dag bij.

Meeste coronazorgen

De coronazorgen zijn vooral in de regio Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland het grootst. In beide regio’s testen van gistermorgen tot vanmorgen per 100.000 inwoners gemiddeld 118 mensen positief. Dit aantal neemt in beide regio’s de afgelopen week gemiddeld iets af.

In Gelderland kwamen er gisteren 531 nieuwe positieve testen bij. Vandaag waren dat er een stuk meer: 981. Op de coronakaart kleuren elf gemeenten in Gelderland nog rood, maar ligt het gemiddelde aantal besmettingen vaak iets lager dan vorige week. Uitzondering is de gemeente Ermelo. Daar piekt het aantal besmettingen juist met 203,6 besmettingen per 100.000 inwoners.

In Flevoland kwamen er in 24 uur tijd 508 positieve testuitslagen bij en zijn opnieuw de meeste besmettingen in de gemeente Noordoostpolder. In de afgelopen 24 uur waren er 159,7 positieve testen per 100.000 inwoners. Ook in Lelystad waren er nog relatief veel positieve testuitslagen, maar op Urk en in Dronten en Zeewolde ligt het aantal juist lager dan het gemiddelde van de afgelopen tijd.

Beste jongetje

De veiligheidsregio IJsselland is het beste jongetje van de coronaklas van Oost-Nederland geworden. In IJsselland is er duidelijk sprake van een daling het aantal coronabesmettingen afgelopen week. Per 100.000 inwoners zijn er in één dag tijd nog gemiddeld 84,1 mensen positief getest op corona. Dit komt neer op 450 positieve testuitslagen de afgelopen 24 uur.

Kampen, Meppel, Dalfsen en Raalte kleuren nog donkerrood op de coronakaart. In Zwartewaterland, Staphorst en Ommen zijn juist amper meer positieve testuitslagen bekend bij de GGD. Deze plekken doen het al enkele dagen relatief goed in vergelijking met andere gemeenten.

Voor de tweede dag op rij zijn er ongeveer 18.000 coronabesmettingen aan het licht gekomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 18.144 positieve tests.

Het RIVM heeft de indruk dat het aantal besmettingen momenteel daadwerkelijk voorzichtig daalt, en dat het geen vertekend beeld is. Minder mensen maken een afspraak om zich te laten testen, mensen houden zich beter aan gedragsregels, in het rioolwater worden minder virusdeeltjes gevonden en het reproductiegetal gaat omlaag, aldus het instituut.

Gemiddelde blijft gelijk

Het gemiddelde blijft ongeveer gelijk aan het niveau op dinsdag. In de afgelopen zeven dagen noteerde het RIVM bijna 148.000 positieve tests, gemiddeld ruim 21.000 per dag. Dat het gelijk blijft, komt doordat er vorige week woensdag ook ongeveer 18.000 nieuwe gevallen waren. Oorzaak was toen een storing. Daar is nu geen sprake van, aldus het RIVM.

Het aantal sterfgevallen stijgt nog wel. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 72 mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil overigens niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden.

In de regio IJsselland zijn er afgelopen 24 uur acht meldingen gekomen van overleden personen door COVID-19. In Noord- en Oost-Gelderland kwamen er twee meldingen van overlijdens bij en in heel Flevoland één.

Minder patiënten in ziekenhuizen

In totaal liggen er nu 2824 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat zijn er 2 minder dan dinsdag.

Op de verpleegafdelingen worden momenteel 2198 coronapatiënten behandeld, vier minder dan een dag eerder. Op de intensive cares nam het aantal coronapatiënten wel iets toe, met 2 tot 626.

Afgelopen etmaal werden er 311 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 46 patiënten met corona opgenomen.

