KAART | Gemeenten Kop van Overijssel vallen op in negatieve zin met veel nieuwe besmettingen

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 6330 positieve tests bijgekomen in de veiligheidsregio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland afgelopen etmaal. Dat zijn er 1688 meer dan 24 uur eerder: toen waren het er 4642. De gemeenten in de Kop van Overijssel vallen vandaag het meest op in negatieve zin met veel nieuwe besmettingen.

In relatieve zin zijn de meeste besmettingen in de Kop van Overijssel in Staphorst gemeld: 817 per 100.000 inwoners. In totaal 141 Staphorstenaren kregen vandaag de melding dat ze positief zijn getest op het coronavirus.

De drie grote steden in IJsselland hadden de meeste besmettingen. Zwolle meldde een aantal van 786 positief geteste inwoners. Voor Deventer waren dit 508 ingezetenen met een positieve testuitslag en in Kampen raakten 315 personen besmet met covid19. In de hele veiligheidsregio IJsselland zijn 2803 inwoners positief getest in het afgelopen etmaal. Dat zijn er 1557 meer dan gisteren.

In veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland zijn 2833 positieve testen gemeld, een verschil van 699 met gisteren. Hier heeft Hattem relatief gezien het meest aantal besmettingen per 100.000 inwoners (548). In absolute cijfers zijn dit 67 inwoners die besmet zijn geraakt. Ook in Elburg zijn er meer dan 500 besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute cijfers komt dit neer op 121 personen die besmet raakte in het veluwse stadje. Ook Putten valt op met 534 besmettingen per 100.000 inwoners (130 in absolute cijfers).

Veiligheidsregio Flevoland is de enige veiligheidsregio die onder de 200 besmettingen per 100.000 inwoners komt. 694 inwoners van deze regio raakten besmet in de afgelopen 24 uur. Gisteren waren dat nog 1262 besmettingen. Urk heeft in Flevoland relatief de meeste besmettingen met 174 per 100.00 inwoners. Dronten heeft het minste aantal besmettingen per 100.000 inwoners. 110 in totaal.

Kleuren coronakaart De coronakaart is per 25 januari qua kleurstelling gewijzigd. Voorheen kleurden gemeenten bijvoorbeeld donkerrood vanaf 100 positieve tests per 100.000 inwoners. Vanaf nu is een gemeente donkerrood vanaf 500 positieve tests per 100.000 inwoners in één etmaal. Dat heeft alles te maken met de omikronvariant. Er zijn namelijk veel meer besmettingen dan voorheen. Met de oude indeling zouden vrijwel alle gemeenten elke dag rood kleuren op de kaart. Dat is niet zinvol aangezien de coronakaart er juist voor is om inzichtelijk te maken wat de verschillen zijn tussen de gemeenten. Dat werkt alleen wanneer de zwaarder getroffen gebieden een andere kleur hebben dan gemeenten met minder besmettingen.

Landelijke cijfers

Het RIVM heeft in het afgelopen etmaal 55.217 nieuwe coronagevallen geteld in Nederland. Dat lijken er minder dan een dag eerder, toen er op dinsdag volgens gecorrigeerde cijfers 58.666 nieuwe besmettingen vastgesteld. Toch wordt door het RIVM hier wel een disclaimer in gegeven: door drukte in de teststraten. Het lukt hen momenteel niet om het hoge aantal meldingen wat binnenkomt vanuit de teststraten te verwerken in het systeem van de meldingsplichtige ziekten van de GGD en de meldingen door te geven aan het RIVM. Er is hierdoor sprake van onderrapportage

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen volgens cijfers van het RIVM momenteel 905 patiënten die opgenomen zijn in een gewoon ziekenhuisbed vanwege het coronavirus. Op de IC liggen 249 patiënten met het coronavirus.

