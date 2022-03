KAART | Gevolgen carnaval landelijk zichtbaar, besmettingsgolf in IJsselland lijkt te stabiliseren

CHECK JOUW GEMEENTENadat de besmettingscijfers de afgelopen dagen hard op liepen, lijkt die trend in Oost Nederland vandaag te stabiliseren. Alleen in de Noordoostpolder stijgen de positieve testuitslagen vandaag fors.

Hoewel een deel van Oost Nederland nog steeds rood kleurt op de coronakaart, lijkt de piek in de ergste coronahaarden bereikt. Voorst heeft met 593 positieve tests op de 100.000 inwoners, nog steeds relatief de meeste besmettingen. Toch telde deze gemeente vandaag flink minder positieve tests dan gisteren. Vandaag kwamen er 147 nieuwe besmettingen bij, gisteren waren dat er nog 186.

Ook in Olst-Wijhe en Zwolle stabiliseert het aantal besmettingen, al kleuren de twee plaatsen nog rood op de coronakaart. Zo kwamen er in Zwolle vandaag 651 nieuwe besmettingen bij, 12 minder dan gisteren. In Olst Wijhe registreerde het RIVM vandaag 94 positieve tests, 20 minder dan gisteren.

In het oog springt vooral de stijging die optreed in de Noordoostpolder. Daar is het aantal besmettingen in een dag tijd bijna tweeënhalf keer gestegen, van 86 naar 225 positieve tests. Afgezet tegen het weekgemiddelde 124 besmettingen per dag is de stijging minder fors, maar alsnog is de toename opvallend.

Stijging in Flevoland

Het totaal aantal positieve tests in Oost Nederland komt vandaag uit op 6471, en daarmee is het aantal licht gestegen ten opzichte van gisteren. Toen waren dat er 6238. Die stijging is voornamelijk toe te schrijven aan een flinke stijging in Flevoland. Deze provincie noteerde vandaag 1039 tests, gisteren waren dat er 780. Dit aantal steekt ook fors uit boven het weekgemiddelde van 741 coronagevallen per dag.

Wel ligt het aantal besmettingen nog ver onder het landelijk gemiddelde. In Flevoland zijn er gemiddeld 243 op de 100.000 inwoners besmet, terwijl dit er landelijk 391 zijn.

In Noord Oost Gelderland kwamen er vandaag 3180 coronagevallen bij, 58 meer dan er gisteren gemeld zijn. In IJsselland neemt het aantal positieve testen voorzichtig af. Gisteren werden er daar nog 2337 nieuwe besmettingen geregistreerd, vandaag waren dat er 2252. Met 421 besmettingen op de 100.000 inwoners ligt het aantal besmettingen in deze veiligheidsregio wel het hoogst.

Landelijke stijging

Landelijk is er weinig terug te zien van die stabilisatie. Voor de vijfde dag op rij neemt het aantal positieve tests toe. Vandaag werden er 68.345 nieuwe coronagevallen gemeld. Gisteren waren dat er nog zo'n 10.000 minder.

Vooral in het zuiden van het land rijst het aantal besmettingen de pan uit. Met name in Brabant en Limburg grijpt het virus weer om zich heen. In Den Bosch gaat het ongekend hard, daar zo'n 1124 positieve tests op de 100.000 inwoners geregistreerd. Daarmee heeft de stad verhoudingsgewijs de meeste besmettingen van Nederland. Dat is ongetwijfeld het gevolg van het afgelopen carnavalsweekend, waarin de stad traditiegetrouw als Oeteldonk door het leven gaat.

Ook onder het Brabants ziekenhuispersoneel stijgt het aantal besmettingen explosief. Positief geteste medewerkers met lichte klachten worden gevraagd om tóch te komen werken.

Afname ziekenhuisopnames

Hoewel de besmettingen stijgen, nemen de opnames in de ziekenhuizen juist af. Daar werden vandaag 31 patiënten met corona gemeld.

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag bericht dat tien mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Onder hen zijn twee inwoners van Rotterdam. De gemeenten Den Haag, Eindhoven, Nijmegen, Berg en Dal, Hellendoorn, Steenwijkerland, Son en Breugel en De Bilt hadden elk een melding van een sterfgeval. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven.