KAART | Groei aantal nieuwe coronabesmettingen in Flevoland neemt af, Putten en Nijkerk kleuren rood

CHECK JOUW GEMEENTEOp tweede kerstdag zijn er relatief weinig nieuwe coronabesmettingen gemeld in Oost-Nederland. Met name in Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland zijn veel minder nieuwe coronabesmettingen geconstateerd dan een dag eerder. Putten en Nijkerk zijn negatieve uitzonderingen: zij kleuren wel rood op de coronakaart.

Waar Flevoland gisteren nog erg rood kleurde op de coronakaart, is het aantal nieuwe besmettingen vandaag enorm afgenomen. In totaal werden er de afgelopen 24 uur 247 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd in die provincie, een dag eerderen waren dat nog 365 besmettingen.

Ook in Noord- en Oost Gelderland is het aantal nieuwe besmettingen afgenomen van 638 naar 453. Putten en Nijkerk zijn daarbij negatieve uitzonderingen, want in die twee gemeenten steeg het aantal positieve tests juist en die gemeenten kleuren rood op de coronakaart.

IJsselland stabiel

In Putten is bij 27 mensen corona geconstateerd, wat neerkomt op 110,8 positieve tests per 100.000 inwoners. In Nijkerk testten 51 mensen positief op corona, wat staat voor 117 positieve tests per 100.000 inwoners. In IJsselland bleef het aantal tests met 284 nagenoeg gelijk met een dag eerder, toen er 283 mensen een positieve testuitslag ontvingen.

Landelijke afname

Ook landelijk is het aantal nieuwe coronabesmettingen afgenomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt over het afgelopen etmaal 11.962 positieve tests. Dat dagcijfer is lager dan dat van de afgelopen dagen. Een dag eerder waren het er nog 12.629 (639 meer) en precies een week geleden steeg het aantal mensen met een coronabesmetting volgens het RIVM binnen één etmaal nog met 13.265.

Ook het gemiddelde aantal nieuwe coronagevallen per dag is opnieuw afgenomen. Afgelopen zeven dagen maakte het RIVM melding van gemiddeld 12.195 nieuwe positieve testuitslagen per dag.

Dat is een daling ten opzichte van het weekgemiddelde van zaterdag (12.382 gevallen). Precies een week geleden, op zondag, stond het gemiddelde nog op 14.253 positieve testuitslagen per dag.

11 sterfgevallen

Het instituut meldt vandaag 11 nieuwe sterfgevallen. Dat betekent niet dat al deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt soms even voor een overlijden door Covid-19 aan het RIVM is doorgegeven.

23 nieuwe IC-opnames

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is tussen eerste en tweede kerstdag nagenoeg gelijk gebleven, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op tweede kerstdag worden daar 1983 mensen met corona behandeld. Op eerste kerstdag waren dat er vijf minder en lagen 1978 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen.

Tussen vrijdag en zaterdag daalde het aantal nog flink, met 148. Dat was de vijfde dag achtereen dat het totale aantal ziekenhuispatiënten met corona daalde. Die trend stopt met deze kleine stijging.

Op de intensive cares worden 541 personen behandeld, dat zijn er 7 meer dan zaterdag. Er kwamen 23 nieuwe ic-opnames bij.

Op de verpleegafdelingen liggen in totaal 1442 coronapatiënten. Dat zijn er 2 minder dan op eerste kerstdag. De afdelingen namen wel 121 nieuwe mensen op. Doordat mensen de afdeling mochten verlaten of overleden, daalde de totale bezetting wel iets.

