KAART | Groei van aantal positieve tests in Flevoland zet door, Dronten vandaag koploper

CHECK JOUW GEMEENTEOp eerste kerstdag kleurt de coronakaart van de regio vooral donker in Flevoland. Dronten kampt deze dag met relatief de meeste nieuwe besmettingen in Oost-Nederland, maar ook in de Noordoostpolder, Raalte en Rijssen-Holten worden veel positieve tests gemeld.

In Dronten werden op eerste kerstdag 53 positieve tests gemeld over de afgelopen 24 uur. Dat is boven het weekgemiddelde van 39 in deze gemeente. Ook gerekend naar het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners betekent het met 126,2 een forse stijging ten opzichte van het weekgemiddelde van 93,5.

Na Dronten telt de gemeente Rijssen-Holten relatief de meeste nieuwe besmettingen: 120,4 per 100.000 inwoners. Het gaat om 46 positieve tests, tegen een weekgemiddelde van 30. Raalte (108,1) en de gemeente Noordoostpolder (105,1) kennen ook relatief veel nieuwe coronabesmettingen.

Flevoland

Dronten is in Flevoland geen uitzondering, want in de provincie zijn vandaag 366 positieve tests gemeld over de afgelopen 24 uur. Dat is meer dan het weekgemiddelde van 345. Daarvan komen er dus 53 uit Dronten en 53 uit Lelystad, 50 uit de Noordoostpolder en 21 uit Zeewolde.

Urk doet het met 28,3 positieve tests per 100.000 inwoners een stuk beter. Het gaat daar - precies volgens het weekgemiddelde - om zes positieve testen.

Waar de regio’s IJsselland en Flevoland een stijging vertonen ten opzichte van het weekgemiddelde, is er in de regio Noord- en Oost-Gelderland juist sprake van een daling. In de afgelopen 24 uur werden daar 583 positieve tests gemeld, ten opzichte van een weekgemiddelde van 640.

Landelijk

In heel Nederland is het aantal nieuwe coronabesmettingen iets opgelopen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 12.629 meldingen van positieve tests. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren dat er 12.517.

Het aantal coronabesmettingen lag nog steeds wel een stuk lager dan een week geleden. Op die zaterdag werden er ruim 14.672 besmettingen bevestigd. De meeste besmettingen van het land waren het afgelopen etmaal in Amsterdam: 760. Alleen in Rozendaal (Gelderland), Vlieland en Schiermonnikoog kwamen er de voorbije 24 uur geen nieuwe gevallen bij.

Ziekenhuisbezetting

Het aantal coronapatiënten dat momenteel in de Nederlandse ziekenhuizen ligt, is het afgelopen etmaal verder gedaald. Op eerste kerstdag liggen er 1978 mensen in het ziekenhuis met Covid-19. Dat zijn er 148 minder dan een dag eerder.

In totaal worden nu 534 personen behandeld op de intensive cares. Dat zijn er 12 minder dan vrijdag. Op de verpleegafdelingen worden momenteel 1444 coronapatiënten verzorgd, een daling van 136 ten opzichte van een dag eerder.

