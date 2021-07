KAART | Grote verschillen in regio: verdubbeling in Flevoland, juist goed nieuws in IJsselland

Check jouw gemeenteIn de coronacijfers van Oost-Nederland zijn vandaag grote verschillen zichtbaar tussen delen van de regio. In de veiligheidsregio IJsselland is het aantal nieuwe besmettingen meer dan gehalveerd ten opzichte van gisteren, terwijl in Flevoland sprake is van een verdubbeling. In de regio Noord- en Oost-Gelderland wordt één sterfgeval gemeld.

In totaal staat de teller in Oost-Nederland vandaag op 399 nieuwe coronagevallen, dat zijn er vijf minder dan de 404 van donderdag. Zoals gezegd zien we dus meer dan een halvering in de veiligheidsregio IJsselland. Daar werden gisteren nog 142 nieuwe besmettingen gemeld, vandaag zijn dat er 61. In IJsselland vallen de ‘grijze’ gemeenten Ommen en Dalfsen positief op op de coronakaart met respectievelijk slechts 5,6 en 3,5 besmettingen per 100.000 inwoners.

In Flevoland zien we juist een tegenovergesteld beeld. Daar stond de teller gisteren nog op 70 nieuwe besmettingen, vandaag zijn dat er 144: een verdubbeling. Lelystad en Dronten kleuren donkeroranje op de coronakaart met 35,6 en 28,9 besmettingen per 100.000 inwoners. Alleen Urk kleurt grijs met 4,8 positieve tests per 100.000 inwoners. Dat is hetzelfde als gisteren.

In de regio Noord- en Oost-Gelderland zien we slechts een kleine verandering in het aantal nieuwe coronagevallen. Dat zijn er vandaag 194, twee meer dan gisteren. Als we kijken naar welke gemeenten het het slechtst doen op bovenstaande coronakaart, dan bevinden die zich in Noord- en Oost-Gelderland. Hattem heeft bijna 50 besmettingen per 100.000 inwoners, gevolgd door Brummen (43,4) en Putten (41,5).

Storing

Landelijk gezien is er sprake van een flinke daling van het aantal nieuwe positieve tests. Het RIVM meldt 3463 nieuwe gevallen in de afgelopen 24 uur, ruim 1000 minder dan gisteren. Het aantal van vandaag is vrijwel evenveel als woensdag. Toen was er sprake van een storing, waardoor de cijfers lager uitvielen. Daar zijn nu geen aanwijzingen voor. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM iets meer dan 29.000 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 4160 nieuwe gevallen per dag. Het gemiddelde daalt voor de elfde dag op rij.

Amsterdam telde opnieuw de meeste nieuwe coronagevallen. In de hoofdstad kregen 226 inwoners te horen dat ze het virus hebben opgelopen. Voor Amsterdam is dat het laagste aantal sinds 4 juli. In Rotterdam werden 192 besmettingen bevestigd en in Den Haag waren er 121 positieve tests. Daarna volgt Almere met 93 nieuwe coronagevallen. In achttien gemeenten bleek helemaal niemand besmet te zijn geraakt. In Oost-Nederland gold dit alleen voor de gemeente Elburg.

Sterfgeval in Gelderland

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met zes. Een daarvan wordt gemeld in Oost-Nederland. Het gaat om een inwoner van de gemeente Voorst. De andere sterfgevallen werden gemeld in Weesp (2x), Rotterdam, Langedijk en Harlingen. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn gestorven aan het virus.

In het afgelopen etmaal zijn 88 coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen. Dat zijn er aanzienlijk minder dan de drie voorgaande dagen, toen meer dan honderd mensen in een ziekenhuis kwamen te liggen. In totaal liggen nu 651 coronapatiënten in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er drie meer dan op donderdag. Op intensive cares worden nu 176 coronapatiënten verzorgd, één minder dan gisteren.

