KAART | Gunstige signalen uit Gelderland, gemeente Olst-Wijhe valt uit de toon in Oost-Nederland

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 1239 positieve tests geregistreerd in Oost-Nederland afgelopen 24 uur. Dat is een behoorlijke afname ten opzichte van gisteren, al zegt dat niet veel. Die cijfers waren namelijk vertroebeld door een eerdere technische storing.

Er is goed nieuws in Noord- en Oost-Gelderland vandaag: geen enkele gemeente kleurt rood op de kaart. In totaal testten 429 mensen positief in deze veiligheidsregio. Dat is onder het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen (498) in dit gebied.

Storing

Het aantal positieve tests lag gisteren op 713 in Noord- en Oost-Gelderland. Dat piekje werd veroorzaakt door een technische storing tussen maandag 22.00 uur en dinsdag 10.00 uur. Daardoor werden niet alle meldingen en de teststraten-data bij het RIVM gemeld en zijn ze pas later verwerkt.

In verhouding tot het aantal inwoners scoort Putten het slechts in Noord- en Oost-Gelderland. In die gemeente testten 55 mensen positief. Met 7 nieuwe besmettingen deed Oldebroek het 't relatief het best. In Apeldoorn werden 91 positieve tests geregistreerd. Dat zijn er 55 per 100.000 inwoners: dat is iets boven het gemiddelde in deze regio (51.6 per 100.000 inwoners).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

IJsselland

In IJsselland testten 402 inwoners positief, dat ligt boven het gemiddeld van de afgelopen week (317) in dit gebied. Omgerekend per 100.000 inwoners testten 75 mensen positief in IJsselland, dat is aanzienlijk meer dan in Noord- en Oost-Gelderland (51.6).

De gemeente Olst-Wijhe valt in negatieve zin op. Daar testten 35 mensen positief; naar verhouding het hoogste aantal in de Stentor-regio. Ook Dalfsen kleurt rood in IJsselland: dat komt door 31 geconstateerde besmettingen.

Flevoland

Flevoland doet 't beroerder dan de twee eerder genoemde veiligheidsregio’s. Daar testten afgelopen etmaal 408 mensen positief. Dat is in verhouding veel. Per 100.000 inwoners ligt het aantal nieuwe besmettingen namelijk op 95.

De Noordoostpolder kleurt rood op de kaart vanwege 55 positieve tests (116 per 100.000 inwoners). Urk telde 15 nieuwe besmettingen, de afgelopen week waren het er nooit meer dan 6. In provinciehoofdstad Lelystad testten 75 mensen positief.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk

Er kwamen in heel Nederland 14.868 positieve uitslagen bij afgelopen etmaal. Het gemiddelde stijgt daardoor voor de tweede dag op rij, na meer dan drie weken van onafgebroken daling.

De omikronvariant van het coronavirus is inmiddels dominant in Nederland. Het RIVM verwacht daarom dat het aantal besmettingen de komende tijd verder oploopt. Dat zou dan ook kunnen leiden tot meer ziekenhuisopnames.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht over 88.195 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld bijna 12.600 nieuwe gevallen per dag.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag voor de derde dag op rij gedaald, tot minder dan 1900. In totaal liggen er nu nog 1857 patiënten met Covid, het laagste aantal sinds 13 november. Dat zijn er 108 minder dan woensdag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Voor de kerst lagen er geruime tijd meer dan 2000 Covidpatiënten in de ziekenhuizen. Precies één jaar geleden, op 30 december 2020, waren het er 2714. Dat is ruim 31 procent meer dan nu.

IC

Op de intensive cares liggen momenteel 492 mensen met corona, 23 minder dan gisteren. De laatste keer dat er minder dan 500 coronapatiënten op de ic’s lagen was 23 november. Op de verpleegafdelingen liggen nog 1365 mensen met de longziekte, 85 minder dan gisteren.

In de afgelopen 24 uur zijn er 19 nieuwe patiënten met corona opgenomen op de ic’s. Dat is het laagste aantal in meer dan anderhalve maand. Op de verpleegafdelingen werden 137 nieuwe Covidpatiënten binnengebracht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.