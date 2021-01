KAART | Gunstige trend coronacijfers zet door in regio, opsteker voor Noord- en Oost-Gelderland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft afnemen. Afgelopen etmaal werden 3714 positieve tests geregistreerd: het laagste aantal sinds 1 oktober. Ook in Oost-Nederland kwamen opnieuw minder coronagevallen aan het licht. De cijfers in Noord- en Oost-Gelderland springen het meest in het oog.

In deze veiligheidsregio werden afgelopen 24 uur 96 mensen positief getest op het virus, 44 minder dan gisteren. Het is voor het eerst in tijden dat er minder dan 100 coronagevallen werden geteld in Noord- en Oost-Gelderland. De laatste keer was op 7 oktober. Destijds testten 71 mensen positief.

Ook in IJsselland zakte het aantal nieuwe coronagevallen weer onder de 100, al gebeurde dat donderdag en vrijdag ook. Gisteren meldde deze veiligheidsregio 131 positieve tests, vandaag zijn het er 93.



In Flevoland was de afname ten opzichte van een dag eerder minimaal: van 89 naar 81 coronagevallen in de afgelopen 24 uur.

In Oost-Nederland kleuren vijf gemeenten grijs op de coronakaart: een teken dat er - in verhouding tot het aantal inwoners - amper besmettingen zijn geregistreerd. Hattem spant vandaag de kroon met geen enkele positieve coronatest in de afgelopen 24 uur.

Net als voorgaande dagen kleurt Staphorst als één van de weinige gemeenten in de regio wél rood. Gisteren werden daar nog 98 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld, vandaag zijn het er 58 per 100.000 inwoners. In verhouding net iets meer dan in Zeewolde, waar het laatste etmaal 57 mensen per 100.000 inwoners corona bleken te hebben.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is de laatste 24 uur gedaald. In totaal zijn nu 2219 patiënten met het virus opgenomen. Dat zijn er 21 minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de opgenomen patiënten met corona liggen er 646 op de intensive care. Dat zijn er zes meer ten opzichte van een dag eerder. Op verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met 27 af tot 1573.

,,Het gemiddeld aantal opnames is in de afgelopen week vrij stabiel geweest. We verwachten dat deze trend doorzet, met een lichte daling voor de bezetting op de ic en in de kliniek. Het beeld blijft onzeker, omdat de Britse Covid-variant veel besmettelijker is dan de huidige variant. Hierdoor kan het aantal besmettingen en de instroom op de ic en in de kliniek snel toenemen”, stelt het LCPS in een toelichting.

1 miljoen

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 980.000 Nederlanders positief getest. Volgende week kan het miljoenste geval worden vastgesteld. Op één na bedraagt het aantal sterfgevallen 14.000.

