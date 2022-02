KAART | Hardenberg blijft zorgenkindje: meeste besmettingen van Oost-Nederland

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronagevallen in Oost-Nederland is het afgelopen etmaal fors gedaald. Vandaag werden er 3655 positieve testuitslagen gemeld, gisteren lag dat aantal nog op 4753.

Hardenberg is de enige gemeente die tussen de 300 en 400 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners heeft. In absolute cijfers gaat om 192 gevallen. Urk heeft het minst aantal gemelde besmettingen in de regio: 38 per 100.000 inwoners.

In de veiligheidsregio Flevoland werden 600 positieve tests geregistreerd. Gisteren waren dat er nog 743. IJsselland noteerde vandaag 1400 nieuwe gevallen en ook in Noord- en Oost-Gelderland namen de cijfers ten opzichte van de dag hiervoor af: van 2143 naar 1655.

Ook in veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland kwamen er nieuwe besmettingen bij: 1655 in totaal. Gisteren waren dat er 2143. In Hattem werd het minste aantal nieuwe gevallen gemeld, in Voorst de meeste. Daar werden in absolute cijfers 69 inwoners positief getest.

Landelijke cijfers

In heel Nederland werden er in de afgelopen 24 uur 32.967 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er nog 37.568. In totaal zijn er momenteel 1398 mensen in de ziekenhuizen opgenomen met Covid19. Daarvan liggen er 169 op de intensive cares. Dit zijn er tien meer dan gisteren.