KAART | Hattem besmettingshaard, zorgen in Rijssen-Holten houden aan

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 2114 mensen positief getest op corona in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland. Dat zijn er 38 meer dan een etmaal eerder. Rijssen-Holten is de afgelopen dagen koploper geweest in Oost-Nederland, maar wordt nu voorbij gespurt door de gemeente Hattem met 253 positieve testen per 100.000 inwoners.

De toename in het aantal positieve testen komt voornamelijk door de regio Noord- en Oost Gelderland, waar sinds gisteren het aantal positieve besmettingen weer stijgt. De hele week ligt het gemiddelde in de regio rond de 1000 positieve testen. De huidige meting is een aantal van 922 besmettingen. Er overleden in de afgelopen 24 uur zes inwoners van de regio Noord- en Oost Gelderland aan de gevolgen van corona, twee meer dan vorige week.

Ook in de regio Flevoland is iemand overleden aan de gevolgen van de besmetting met het coronavirus. In Flevoland werden er 459 positieve testen gemeld, een daling van 67. In de regio IJsselland zijn er 733 inwoners positief getest.

In Flevoland kreeg de gemeente Noordoostpolder de meeste positieve uitslagen: 172 per 100.000 inwoners. Het gaat om een absoluut aantal van 82 besmette inwoners. Urk is de gemeente met het laagste aantal besmettingen in deze regio (75,4 besmettingen per 100.000 inwoners).



Het Drentse Meppel is koploper in het laagste aantal besmettingen in de Stentor-regio met 58 besmettingen per 100.000 inwoners.

Zorgenkindje

Hattem voert vandaag de lijst aan met 253 positieve besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute cijfers zijn dit 31 besmette inwoners. Net als de afgelopen dagen blijft de gemeente Rijssen-Holten een zorgenkindje met 201 besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute cijfers is dat een besmettingsaantal van 85 inwoners.

Landelijk beeld

Bij het RIVM zijn afgelopen etmaal 22.089 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er ongeveer evenveel als vorige week zaterdag, toen het instituut 21.778 nieuwe positieve testuitslagen meldde.

Afgelopen week kwamen er per dag gemiddeld 22.294 nieuwe coronagevallen binnen bij het RIVM. Dat weekgemiddelde blijft al een aantal dagen redelijk gelijk.

Dat het aantal positieve tests wat lijkt af te vlakken, wil niet zeggen dat het aantal besmettingen ook echt afvlakt. De teststraten van de GGD’en zitten tegen hun maximale capaciteit aan. Ze testen ongeveer 100.000 mensen per dag, en de laatste weken valt 20 tot 25 procent van alle testen daar positief uit. Dat komt ongeveer overeen met de ruim 20.000 positieve tests per dag die Nederland nu al ruim anderhalve week heeft.

Ziekenhuisopnamen

Een dag voor de nieuwe maatregelen van het kabinet in werking treden, is de instroom van coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen onverminderd hoog. De verpleegafdelingen hebben afgelopen etmaal 354 nieuwe patiënten met een coronainfectie zien binnenkomen, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er zaterdag 2624 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen.

Medewerkers van de verpleegafdelingen verzorgen momenteel 2069 coronapatiënten. Dat is er, ondanks het hoge aantal nieuwe opnames, per saldo één minder dan een etmaal geleden. Dat komt doordat er meer mensen de verpleegafdelingen verlieten dan er nieuw werden opgenomen, bijvoorbeeld omdat ze werden ontslagen uit het ziekenhuis, of overleden. Ook kan het zijn dat patiënten werden overgebracht naar de intensive cares.

Op die afdelingen nam het aantal coronapatiënten dat een bed bezet houdt afgelopen etmaal toe met 27. In totaal behandelen ic-medewerkers op dit moment 555 ernstig zieke coronapatiënten. Er waren 51 nieuwe opnames, maar doordat er ook mensen overleden of de ic mochten verlaten, nam het aantal bezette bedden per saldo minder snel toe.

