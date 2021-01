KAART | Heel Oost-Nederland haalt opgelucht adem, op één gemeente na

De landelijke daling van het aantal coronabesmettingen zien we vandaag ook terug in Oost-Nederland. In de hele regio noteren we minder nieuwe positieve tests vergeleken met gisteren. Op de coronakaart krijgt nog slechts één gemeente de zorgelijke donkerrode kleur: Zwartewaterland.

In het hele land zijn er vandaag 3997 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor het eerst sinds 24 november blijft dit aantal onder de 4000. Dat is twee maanden en twee dagen geleden. Gisteren kwam het aantal besmettingen met 4129 nog net boven die grens van 4000 uit.

Daling in Oost-Nederland

In Oost-Nederland zien we de daling dus ook. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn er vandaag 130 nieuwe besmettingen geconstateerd, 43 minder dan gisteren. In IJsselland daalt het aantal positieve tests naar 105, dat zijn er 16 minder dan gisteren. In Flevoland worden er 67 nieuwe besmettingen gemeld, een daling van 6.

Als we kijken naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners zien we op de coronakaart slechts één donkerrode gemeente. Dit is de slechtste kleur die je kunt hebben. In dit geval gaat het om de gemeente Zwartewaterland met 57,3 positieve tests per 100.000 inwoners. Gisteren kleurden Staphorst en Nijkerk donkerrood, maar nu niet meer.

Drie gemeenten krijgen de grijze kleur vanwege het geringe aantal besmettingen. Dit gaat om Ermelo, Steenwijkerland en Zutphen. In Ermelo gaat het om 3,7 besmettingen per 100.000 inwoners, in Steenwijkerland om 2,3 en in Zutphen om 2,1. De gemeenten Dronten en Heerde zijn de grijze kleur die ze gisteren kregen vandaag weer kwijtgeraakt.

Landelijk beeld

Landelijk gezien werden in Amsterdam de meeste nieuwe positieve tests gemeld in de afgelopen 24 uur. In de hoofdstad kwamen 198 besmettingen aan het licht. Den Haag telde 95 nieuwe coronagevallen en Zaanstad 85. In Rotterdam testten 79 inwoners positief en in Eindhoven 76. Sinds het begin van de uitbraak in Nederland zijn bijna 957.000 mensen positief getest op het coronavirus.

Na twee dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen het afgelopen etmaal iets gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2375 mensen vanwege corona. Dat zijn er 5 minder dan maandag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares nam de afgelopen 24 uur met 10 toe tot 670. Het aantal coronapatiënten op de ic’s schommelt al weken tussen de 650 en de 700.

Weekcijfers

Op dinsdag maakt het RIVM ook altijd de weekcijfers bekend. Afgelopen week heeft het RIVM 35.635 positieve testresultaten geregistreerd. Dat is een daling van 8 procent, het laagste percentage in weken. Vorige week lag dat totale aantal nog op 38.776. Op basis van modellen schat het RIVM dat ruim een derde van de mensen die afgelopen week besmet raakten de Britse variant heeft opgelopen.

Als we kijken naar de weekcijfers in Oost-Nederland dan is Staphorst de negatieve uitschieter. Tussen 20 en 26 januari ging het in Staphorst om 507,4 besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute aantallen zijn dit 87 nieuwe geregistreerde besmettingen. Vorige week dinsdag was Staphorst in de weekcijfers van Oost-Nederland ook al koploper. Toen was de situatie met 874,9 tests per 100.000 inwoners echter nog iets slechter dan nu.

