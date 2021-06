KAART | Heel Oost-Nederland kleurt voor het eerst ‘grijs’ op coronakaart, opvallende daling in Putten

CHECK JOUW GEMEENTEEen mijlpaal in Oost-Nederland vandaag: voor het eerst kleurt de coronakaart met het aantal besmettingen volledig grijs. Een teken dat er in alle gemeenten amper nieuwe positieve tests zijn geregistreerd. In vijftien gemeenten staat de teller helemaal op nul nieuwe gevallen. Zelfs Putten, dat de afgelopen dagen vaak de negatieve uitschieter was, sluit zich aan in die rij.

In totaal werden er in Oost-Nederland 40 nieuwe coronagevallen vastgesteld en dat zijn er zeven minder dan gisteren. De grootste daling was te zien in de veiligheidsregio Flevoland. Op woensdag werden daar nog 16 nieuwe besmettingen gemeld, vandaag zijn dat er 8. Een halvering dus. In de regio Noord- en Oost-Gelderland daalt het aantal van 22 naar 20. Alleen in de veiligheidsregio IJsselland is een kleine stijging te zien. Gisteren ging het hier om 9 nieuwe besmettingen, vandaag zijn dat er 12.

Putten opvallend

Op onderstaande coronakaart is een complete grijze gloed te zien en dat is voor het eerst. De laatste weken kleurde Oost-Nederland weliswaar steeds grijzer, maar was er altijd wel een gemeente waar de situatie toch nog niet goed was. Bij vijftien gemeenten zijn er vandaag helemaal geen nieuwe coronagevallen te zien, hun teller staat op nul. Dit zijn Ommen, Lochem, Olst-Wijhe, Voorst, Epe, Heerde, Hattem, Meppel, Zwartewaterland, Kampen, Oldebroek, Putten, Zeewolde, Urk en Noordoostpolder. Check hieronder de situatie in jouw gemeente:

Vooral het feit dat er in Putten helemaal geen nieuwe besmettingen bij zijn gekomen, mag opvallend worden genoemd. De laatste dagen kwam die gemeente steeds terug als negatieve uitschieter. Gisteren nog noteerde Putten het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners in deze regio: 20,7. Naast Putten kleurden Zeewolde en Hattem gisteren oranje, maar ook daar staat de teller vandaag op nul. Nu staat Dalfsen met 7 besmettingen per 100.000 inwoners bovenaan, maar kleurt het alsnog grijs.

Landelijk beeld

In heel Nederland werden er vandaag 716 nieuwe besmettingen gemeld en dat zijn er 44 meer dan gisteren. Een kleine stijging dus. Het is de derde dag op rij dat het cijfer rond de 700 zit. Rotterdam telde de meeste positieve tests. In de Maasstad kregen 54 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Amsterdam volgt met 44 positieve tests. In Den Haag zijn 26 besmettingen bevestigd en in Utrecht 21. In 150 gemeenten testte geen enkele inwoner positief.

Situatie ziekenhuizen en sterfgevallen

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is gedaald tot onder de 400. Voor het eerst sinds 20 september zit het aantal onder deze grens. Ziekenhuizen behandelen nu 392 mensen. Dat zijn er 33 minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met 12 naar 158.

Bij het RIVM werd in de afgelopen 24 uur één overleden coronapatiënt gemeld. Deze viel niet te betreuren in Oost-Nederland, want daar zijn geen nieuwe sterfgevallen geregistreerd. De overleden coronapatiënt is een inwoner van Den Haag. In de afgelopen week zijn slechts vijftien sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld zo’n twee per dag. Daarmee is Nederland terug op het niveau van half augustus vorig jaar, vlak voor het begin van de tweede golf.

