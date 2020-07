Kaart: het aantal nieuwe coronabesmettingen per gemeente in deze regio

De meeste besmettingen vinden plaats in het westen van Nederland. In Zuid-Holland werden 1024 besmettingen geconstateerd: dat is 27,6 per 100.000 inwoners. Ook in Zeeland (22,4) en Noord-Holland (18,2) ligt het aantal besmettingen per 100.000 inwoners aanzienlijk hoger dan in het oosten van het land.



Alleen de noordelijke provincies scoren wat dat betreft beter dan Gelderland (4,1), Overijssel (3,4) en Flevoland (2,8). In absolute aantallen scoort ook Gelderland het hoogst in deze regio met 84 besmettingen. Overijssel constateerde er 40, Flevoland 12.