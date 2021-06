KAART | Het goede nieuws is: opnieuw een dag met nul coronadoden in Nederland

Het aantal positief geteste mensen in Oost-Nederland daalt, maar het virus is nog niet totaal bedwongen; zeven gemeenten in deze regio zijn nog oranje gekleurd, de rest is grijs. Elburg is de gemeente in Oost-Nederland waar gisteren de besmettingsgraad relatief het hoogst lag, met 17,3 besmettingen per 100.000 inwoners, dat zijn vier besmettingen in totaal. Putten (4 besmettingen), Nunspeet (3), Nijkerk (4), Zeewolde (2), Zwartewaterland (3) en Bronckhorst (4) zijn de andere gemeenten die oranje kleuren op de kaart, met meer dan 7 besmettingen per 100.000 inwoners.