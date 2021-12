KAART | Hoger aantal positieve testen in Oost-Nederland: Veluwse gemeenten kleuren lichter

CHECK JOUW GEMEENTEIn Oost-Nederland zijn 2091 mensen positief getest op corona. Dat getal ligt hoger dan woensdag, maar verschilt nauwelijks met dinsdag (2070). Het gemiddelde van de week wordt alleen in Noord- en Oost Gelderland door de dagcijfers positief bijgesteld. In de andere veiligheidsregio's komen de daggetallen boven de gemiddelden uit.

Door een storing was het getal van woensdag niet compleet. De storing is opgelost. De cijfers die eerder ontbraken, tellen nu mee. Daardoor valt dit getal hoger uit, stelt het RIVM. In Noord- en Oost Gelderland testen 853 mensen positief. het weekgemiddelde staat in Gelderland op 949.

Hoger dan het weekgemiddelde

In IJsselland is het gemiddelde 622 positieve testen per dag, maar met de 678 van vandaag wordt dat omhoog getrokken. Flevoland had 560 positieve testen, op een weekgemiddelde van 495.

Er zijn in de drie veiligheidsregio's 5 mensen overleden aan de gevolgen van corona, meldt het RIVM. Wie naar de drie regio's afzonderlijk kijkt, ziet dat in Noord- en Oost Gelderland minder mensen per 100.000 inwoners besmet raken, 102,6, dan in IJsselland (126,8) en Flevoland (130,8).

In de regio’s zijn echter grote verschillen. Flevoland heeft ook per gemeente hoge besmettingscijfers (Noordoostpolder 189,1 per 100.000, Zeewolde 183,6 per 100.000 en Lelystad 134,1 per 100.000). In Gelderland kleurt de kaart vandaag iets minder donkerrood, met Hattem en Oldebroek zelfs onder de 60 per 100.000 inwoners. Buurgemeenten Bronckhorst (69,3) en Berkelland (164,2) lijken grote verschillen te laten zien.

In absolute aantallen betekent dat dat er 72 mensen in Berkelland positief getest hebben, en 39 in Bronckhorst. In Zwolle lijkt het ietwat de goede kant op te gaan. Waar de stad dinsdag in absolute én relatieve zin de hoogste cijfers liet zien (181 positieve tests geregistreerd: omgerekend 139 per 100.000 inwoners), staat het aantal positieve tests nu op 164, 126,3 per 100.000.

Deventer daarentegen stijgt weer iets; 118 mensen testen positief, dat is op 100.000 116,6 mensen. In Apeldoorn werden 139 mensen eruit gepikt door de GGD. Dat komt neer op 84,4 per 100.000.

Het RIVM heeft afgelopen etmaal 23.142 meldingen van positieve tests ontvangen. Dit is een stijging ten aanzien van gisteren, maar dat is te wijten aan een eerdere storing bij de GGD’s. Een aantal tests die gisteren niet konden worden meegeteld, zijn vandaag meegenomen in de cijfers. Hoeveel tests vandaag gemeld zijn zonder de extra meldingen van gisteren mee te nemen, weet het RIVM niet.

Het gemiddelde blijft redelijk stabiel. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 150.800 meldingen van positieve tests. Het komt neer op gemiddeld 21.543 nieuwe gevallen per dag.

Het aantal sterfgevallen steeg met 65. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden.

In heel Europa neemt het aantal coronagevallen toe. Vrijwel het hele continent kleurt rood of donkerrood, de twee hoogste waarschuwingsniveaus op de kaart die de Europese gezondheidsdienst ECDC elke week maakt.

Nederland staat voor de derde week op rij helemaal op donkerrood. Limburg is opnieuw de grootste brandhaard. Daar zijn in de afgelopen twee weken, de periode waar het ECDC naar kijkt, 29.299 inwoners positief getest. Dat komt neer op 2616 positieve tests op elke 100.000 inwoners. Anders gezegd: op elke 38 Limburgers is er één momenteel besmet.

